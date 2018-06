El Partidazo de COPE desvela el mensaje que dejó Lopetegui antes de abandonar el vestuario de la selección: "Unidad y cabeza"

El equipo de la selección española de fútbol sigue mostrando unidad, después de los días convulsos que vivió el grupo previos a su debut en el Mundial de Rusia.

Y es que "unidad" fue lo que Julen Lopetegui pidió al grupo antes de abandonar el vestuario de la selección española, rumbo a España para firmar por el Real Madrid.

El Partidazo de COPE desveló este lunes el mensaje que el ya exseleccionador dejó a sus futbolistas: "Unidad y cabeza". Y el mensaje ha calado.

Lopetegui pidió que no hubiera rebeliones o declaraciones altisonantes.

“Esto tiene que servir para unirnos más. Este grupo ha superado todos los contratiempos. Este grupo se ha sabido levantar siempre. El Mundial no lo va a ganar el mejor equipo, sino el que más fuerte sea de cabeza. Esta es nuestra profesión. Terminad el trabajo que habéis venido a hacer, que es ganar el Mundial. No necesito declaraciones. Si me queréis dar un homenaje, ganad el Mundial. Yo me sentiré partícipe de vuestro éxito”. Estos son los últimos mensajes, textuales, de Julen Lopetegui antes de dejar la concentración de la selección española en Rusia.

Precisamente, al respecto, Isco Alarcón, en rueda de prensa, ha definido al equipo español como un equipo "con mucho corazón y orgullo, y ganas de hacer bien las cosas. Ha habido una adversidad y hemos tirado adelante, hemos sido todo corazón. El estilo de este equipo es innegociable, es lo que sabemos hacer y lo que nos ha hecho ganar años atrás".

Más gráfico fue, también este lunes, Fernando Hierro a la hora de hablar, ante los medios, de la 'impronta' que ha dejado su predecesor: "Esta selección tiene derechos de autor, los de su entrenador que ha estado con ellos dos años trabajando. A partir de ahí cada uno tiene un toque especial, pero esta selección tiene derechos de autor".