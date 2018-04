Miguel Ángel Ramírez, en El Partidazo de COPE: "No soy ningún prófugo, me presentaré ante las autoridades; no creo que haya riesgo de cárcel"

Este martes, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, después de que un juez haya dictado una orden de detención contra su persona, por no presentarse a una citación judicial en un proceso por un presunto delito contra la Seguridad Social.

La Cadena COPE localizó al presidente en el aeropuerto de Miami (EEUU), a punto de tomar un vuelo hacia Madrid: "No soy ningún prófugo, no me escondo de la Justicia", comentó. "No tienen que venir a buscarme. Me presentaré ante las autoridades en cuanto llegue a España", afirmó tajante.

Actualmente lleva un mes fuera de España "por temas de negocios. El jueves pasado tenía que haber comparecido ante el juez. No me presenté por que mis abogados me dijeron que estaba recurrida la causa. Se ve que ha habido alguna interpretación errónea", aclaró.

Pese a la seguridad de su testimonio, Ramírez confesó sentirse "nervioso, es la primera vez que me ponen en busca y captura. No escondo que no sea una situación agradable. Quiero que esto acabe cuanto antes".

Sin embargo, confía en que si situación no acabe entre rejas: "No creo que haya riesgo de cárcel. Cuando me presente ante el juez, él decretará lo que sea conveniente. Espero que sea comprensivo".

Al margen, Miguel Ángel Ramírez habló de la situación deportiva, con el equipo recién descendido a la Segunda División del fútbol español y mostró su plena confianza en el actual entrenador, Paco Jémez: "Yo confío mucho en Paco Jémez. Haremos análisis, pondremos las cosas sobre la mesa y decidiremos", finalizó.