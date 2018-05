Lyon, blindada contra los ultras: "La sensación es que no tiene por qué pasar nada"

Una de las cuestiones que más preocupan a los aficionados que se van a trasladar (o lo están haciendo) a Lyon para disfrutar, este miércoles, de la final de la Europa League es la seguridad. La presencia de uno de los grupos ultras más temidos no sólo de Francia, sino de Europa, los del Olympique de Marsella, han obligado a desplegar un dispositivo de seguridad en torno a los radicales del equipo francés que ronda los 200 agentes, el doble que se utilizaba para cualquier partido de la última edición de la Eurocopa, en el país galo.

Ángel Gutiérrez es Inspector Jefe de la Policía Nacional y Coordinador de Seguridad del Atlético de Madrid. Conoce perfectamente la operativa porque ha acompañado al conjunto rojiblanco en varios desplazamientos, y se encargó este lunes de explicar, desde Lyon, en El Partidazo de COPE, cómo funciona el dispositivo para estos días: "Vamos con la misión principal de coordinar con la Policía de Francia, pasarles información y apoyarles. Hay una preparación para un control de la situación por parte de la Policía francesa y hay un gran despliegue. La sensación es que no tiene por qué pasar nada", aclaró.

Recomendó a los aficionados españoles "que acudan a los puntos que se han establecido como puntos de reunión para los aficionados del Atlético de Madrid, que utilicen los medios de transporte que se les va a indicar. Todo eso estará protegido y no tiene por qué ocurrir nada". De hecho, Lyon estará dividida entre las dos aficiones: "No tienen por qué encontrarse, salvo que se busquen, y no tenemos, en principio, información de que vaya a haber ninguna quedada".

Reconoció la dificultad de saber "cuántos ultras pueden tener entrada. Los del Atlético de Madrid los tenemos controlados y la información ya la tiene la Policía francesa".

Según algunas fuentes, la Policía francesa tiene más miedo de las peleas que pueda haber entre ultras del Marsella y ultras del Lyon, por la tremenda rivalidad entre ambas, que con ultras del Atlético de Madrid.