Koke, en El Partidazo de COPE: "Tengo suerte, Godín es un crack y Sergio Ramos también"

El centrocampista Koke Resurrección estuvo en El Partidazo de COPE apenas 24 horas después de la sufrida victoria de la España ante Irán por 0-1. El partido suscitó muchas dudas en el equipo que ahora dirige desde el banquillo Fernando Hierro. El futbolista quitó hierro a la polémica: “La gente se ha acostumbrado a ver una España que juega de la leche y cuando tiene un partido que, a lo mejor, no está al nivel de otros días parece que juega mal. Yo no vi al equipo mal, el equipo ganó y sumó 3 puntos; contra Portugal el equipo jugó espectacular y empató”.

Koke también respondió a Carlos Queiroz, el seleccionador de Irán que recordó que el gol de David Villa en 2010 no habría subido de haber existido el VAR: “En 2010 no había VAR y en 2018 sí, no podemos hacer nada”.

Se siente bien acompañado ya juegue para España o para el Atlético de Madrid: “Tengo la fortuna de tener a los mejores centrales en la Selección y en el Atleti. Tengo suerte, Godín es un crack y Sergio Ramos también”.

Habló del caso concreto de dos compañeros: Griezmann y Diego Costa. Del francés, aseguró que “el día de antes nos mandó un mensaje a todos y nos dio la noticia de que se iba a a quedar y todos contentos”.

Del delantero hispano-brasileño, mostró su “alegría por él. Sufrió mucho para venir a la Selección. Siempre que ha venido lo ha dado todo y el trabajo que ha hecho ha dado sus frutos”.

Sus palabras hacia el ex seleccionador Julen Lopetegui fueron buenas: “Lopetegui es partícipe de todo esto. Seguro que nos está viendo y se alegra de todo lo que estamos haciendo. Fernando ha intentado hacer los menos cambios posibles y eso es positivo para el grupo. Cuantos menos cambios haya después de dos años, mejor”, finalizó.