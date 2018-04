Joaquín, en El Partidazo de COPE: "Mi próximo vídeo va a ser en tanga"

Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, con una sonrisa de oreja a oreja, atendió a El Partidazo de COPE después de que el equipo verdiblanco certificara de forma matemática su presencia en la próxima edición de la Europa League: “Son momentos muy bonitos, después de años de mucho sacrificio viene la recompensa y hay que disfrutarlo. El año no está terminado, quedan tres partidos pero vamos a intentar apuntalar esa quinta plaza”.

Su entrenador Quique Setién no pudo aguantar las lágrimas por la emoción: “Yo lo he llevado un poquito mejor. El míster es que no está acostumbrado a esto. Aquí, se vive de una forma especial. Él dice personalmente que hay cosas que le cuesta entender de la forma que se vive aquí el fútbol y como lo viven los béticos”, comentó.

Reconoció que está en uno de los mejores años “por el año en sí, por lo que hemos disfrutado. Ha sido un año redondo”.

También habló sobre su último vídeo en redes sociales, en que realizó un particular baile con ropa de baño: “El próximo vídeo lo voy a hacer en tanga”, dijo entre risas. “Estaba imitando a Jennifer López. Yo no había escuchado ni la canción ni el vídeo, pero salí con la talla puesta y me grabó Barragán, fue un momento de lapsus”.

Si después de la victoria del Betis al Sevilla, Joaquín 'amenazaba' con regañar a los compañeros que se acostaran antes de las cinco de la madrugada, esta vez no pudo ser menos: "Hoy puede salir el sol por donde quiera, pero hoy lo celebraré en familia", finalizó.