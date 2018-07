Gabi: "Si a Xavi le llega la oportunidad de ser seleccionador, estaría más que preparado y lo haría muy bien"

Gabi, el gran capitán del Atlético de Madrid, se ha despedido este martes de su club, acompañado por amigos, compañeros y su familia. Antes de irse a Catar, a emprender una nueva aventura futbolera, atendió a El Partidazo de COPE: "Ahora estoy triste por dejar la que ha sido mi casa durante 18 años pero feliz por la experiencia con mi nuevo club", dijo.

Reveló que Xavi Hernández fue la llave del cambio: "Después de la final de Lyon hubo un primer contacto que no nos convenció mucho, pero hace diez días que hicieron una contraoferta y decidimos aceptarla. Quien me llama es Xavi Hernández, que había pensado en mí para ayudar en este nuevo proyecto. Tener un referente como Xavi creo que podría aprender mucho a su lado. Más que negociante, se le ve una persona inteligente, y lo dice todo el mundo en el fútbol español".

"Tenía que actuar con la cabeza, y por el bien de mi familia, tenía que tomar esta decisión, así que no les he dejado ni decir nada. Mi familia lo ha entendido perfectamente", explicó el centrocampista.

Pese a que la decisión es totalmente voluntaria, reconoce que le entristece dejar el Atleti: "Llevo todo el camino de vuelta llorando en el avión, mi abogado me decía: ¿pero qué cojones te pasa que no haces más que llorar? Me he desahogado bastante".

Deja "muchos amigos en el Atleti. Antonio López es como un hermano para mí, me ha enseñado muchas cosas". Y se lleva recuerdos especiales. Los tres más importantes fueron: "el primero, ganando la Liga en el Camp Nou; el segundo nuestra eliminación en el Calderón en Champions ante el Real Madird porque me unió más al Atleti; y el tercero, mi gol en Lyon, yo no sabía que sería mi último gol".

Por último, preguntado por la posiblidad de que la RFEF elija a Xavi Hernández como nuevo seleccionador, respondió: "si a Xavi le llega la oportunidad de ser seleccionador, estaría más que preparado y lo haría muy bien".