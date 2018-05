Gabi, en El Partidazo de COPE: "Me gustaría jugar la Supercopa de Europa contra el Real Madrid"

Gabi, capitán del Atlético de Madrid, atendió la llamada de El Partidazo de COPE este lunes, horas antes de viajar a Lyon, junto al resto de la expedición, donde el club rojiblanco disputará este miércoles la final de la Europa League ante el Olympique de Marsella: "Siempre se tiene un cosquilleo antes de una final, más en el momento de mi carrera", reconoció en la previa de la que será la octava final de su carrera.

Se viene especulando con que, en caso de victoria, Gabi cediera a alguno de sus compañeros la posibilidad de levantar el trofeo: "No me gustan las cosas forzadas, me gustan más al natura, lo haré según lo sienta en el momento, según juguemos... Hay mensajes subliminales de mucha gente que tampoco comprendo", bromeó.

"Veo al equipo enchufado, muy metido. Llevamos tiempo sin ganar una final, y necesitamos volver a ganar para fortalecer el buen trabajo que hacemos", dijo un Gabi que cree que la victoria puede cambiar la decisión de Antoine Griezmann sobre su futuro: "No sé dónde jugará, y quiero que dependa del miércoles, no quiero que tenga la decisión tomada ya. Ganar un título el miércoles le puede hacer pensar y quedarse en un equipo que se vuelve ganador".

Por otra parte, lamentó todas las informaciones que están saliendo estos días con respecto al delantero francés: "Intentamos que no nos afecte. Tenemos la responsabilidad de que Griezmann rinda en este equipo. Que salgan informaciones así, duelen, nos molesta". En cualquier caso, reconoció que a su compañero "lo veo bien, tranquilo, rinde a buen nivel y marca diferencias".

Habló de la importancia que puede tener en este tipo de partidos Diego Costa: "Costa sabe jugar perfectamente partidos como el del miércoles. Tiene la experiencia necesaria".

Y en caso de terminar campeones de Europa League, Gabi se 'pidió' rival en la próxima Supercopa de Europa: "Quiero jugar contra el Real Madrid", concluyó.