Luis Rubiales, en El Partidazo de COPE: "El campeón levantará el título el día que gane la Liga"

Luis Rubiales, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, manifestó en El Partidazo de COPE que gobernará para todos. La primera medida que tomará será ver cómo está la Federación, "ver cómo está el esqueleto y cómo funciona todo. Habrá modificaciones en los departamentos. Llevaré a gente de confianza".



Rubiales aseguró que "no tardará en llegar la primera reunión con Tebas. Con respeto y educación se pueden lograr acuerdos". Entre los cambios para la próxima temporada espera que "el día que se gane la Liga, el campeón levantará el título. Este domingo entregaré el trofeo al Barcelona".



"En los árbitros habrá cambios. Hay que agradecer el trabajo de Sánchez Arminio. El nuevo presidente tiene que ser un árbitro de reciente retirada, que domine las nuevas tecnologías y sea respetado", añadió.



Sobre la Copa del Rey, comentó: "No sería bueno tener una sede fija. Tiene que ser el partido más especial del año. Tenemos que aligerar el calendario. Tenemos tiempo para trabajar para que sea una realidad".



De cara a la Supercopa de España: "Tengo que hablar con los presidentes de Barcelona y Sevilla. Hay muchas cuestiones sobre la mesa. Las fechas no son oficiales todavía, las fechas las tiene que aprobar la Federación"



En cuanto al seleccionador Julen Lopetegui, reconoció que "es el mejor". "Lo que ha hecho no es nada fácil. Ha devuelto la ilusión. Su equipo se ha ganado seguir"​.



Asimismo, el nuevo presidente de la RFEF valoró que "el fútbol femenino es una prioridad. Las mujeres deben ser profesionales".

