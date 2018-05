"No encuentro un solo jugador del Liverpool que mejore al Real Madrid, ni Salah"

Este lunes, dos históricos del Real Madrid y de la selección española, visitaron El Partidazo de COPE. Vicente del Bosque y José Antonio Camacho formaron parte de la última final de Copa de Europa que enfrentó al Real Madrid Madrid y al Liverpool, en 1981. Ambos recordaron aquella final, opinaron de lo que esperan este sábado de la cita europea de Kiev y se 'mojaron' con la lista que dio Julen Lopetegui este lunes para el Mundial de Rusia.

· Lista de convocados para el Mundial de Ruia

Del Bosque: "No me he parado a pensar cuánto coincidiría con Julen, pero cuando se llega a esta situación, se tiene muy madurada la lista, y Julen lo ha hecho con eficacia. No hay nada que me haya sorprendido".

Camacho: "Si hubiera dado la lista con Morata o alguno otro que quieren que vaya, se hablaría de los que no van. Con veinte jugadores mínimo, coincide todo el mundo. Lo demás, son especulaciones, vaya quien vaya. Seguro que hay algún jugador que te gustaría llevar, pero es que sólo van 23. Lo importante es que no haya ninguno que no pueda ir por lesión".

· Ausencia de Álvaro Morata

Del Bosque: "En el Chelsea, ha tenido una lesión que le ha apartado un poco de la continuidad, seguramente eso le haya perjudicado. Analizabas delantero por delantero, y veías que este lo tenía todo. Cuando lo ha dejado fuera, seguro que lo ha hecho por alguna cuestión de justicia. Alguna vez incluso Hierro hizo la labor de comunicar a algún jugador de decirle que no iba en una lista. Siempre tuve miedo de no ser justo".

Camacho: "Seguramente llamé a algún jugador para decirle que no iba. Eso es delicado, en realidad quizás es darle más valor a un futbolista que a otro. Si lo haces de justicia y convencido, y te llamo para decirte que te quedas en casa… He visto una reacción muy positiva en Morata".

· Futuro de Griezmann

Camacho: "Si tiene contrato, jugará en el Atlético. No sé lo qué pasará, lo que dicen los periódicos es que se va, pero el chico no ha dicho nada. Particularmente, creo que se va a quedar".

Del Bosque: "Como es del Atlético de Madrid, lo veo en el Atleti. Conozco las dos versiones que dais".

· Despedidas de Torres e Iniesta

Camacho: "Son actos bonitos, de agradecimiento, a la gente le han gustado. Han estado en sus clubes toda su vida y es bueno que tengan un reconocimiento. No creo que estuviera cerca de fichar a Iniesta con el Real Madrid. Mi hermano fue entrenador de él, y en aquellos momentos se habló de poder ficharlo, pero no creo que el Barça le dejara salir".

Del Bosque: "Los clubes les dieron un realce que también les vienen bien a los propios clubes. Lo importante es que van a seguir jugando. Han sido dos héroes para la selección. Torres tiró por el camino del corazón en su despedida, fue muy emocionante. Estuve hace poco en un acto con los jugadores del Atleti, en el Wanda, y estuvieron muy cariñosos".

· Final de Kiev

Camacho: "Quiero que gane el Madrid. Si perdiera tampoco vamos a no dormir. Creo que será un partido muy abierto, de muchos goles. Si el Madrid sale mentalizado, es el mejor equipo del mundo".

Del Bosque: "El Real Madrid tiene una gran plantilla, y es el mejor club en Europa ahora mismo, tiene que ratificarlo el sábado. No encuentro un solo jugador del Liverpool que mejore al Real Madrid, ni Salah".

· La importancia de Bale

Camacho: "A mí me gusta mucho. Es un chico muy fuerte. Desde que está aquí, el Madrid ha ganado cosas, y él ha participado. Cuando juega y está en forma, hace daño".

Del Bosque: "Bale y Benzema son muy buenos. Benzema es un gran jugador también. A veces es un poco frío, puede ser, pero ha dado un rendimiento extraordinario. Cristiano les hace mejor a todos. Los que están alrededor tienen una enorme calidad".

· Neymar

Camacho: "Neymar no va a ser barato. Es muy bueno, pero no es jugador del Madrid. Benzema, cuando está en forma, hace jugar al equipo. Y el delantero ése, una bestia, pese a que cumpla años. Si nosotros, en el 81, tuviéramos un Balón de Oro cuatro o cinco años, otro gallo nos habría cantado".

Del Bosque: "Neymar es muy bueno. Uno de los aspirantes a ser la continuidad de Ronaldo y Messi es él. Los Isco, Asensio y Lucas son extraordinarios. Otra cosa es que el que tenga que hacer la plantilla tenga que tomar decisiones".

· Las despedidas en el Real Madrid

Camacho: "Quizás, depende de lo que firmes, quizás un adiós como el de Iniesta se firme. Dependerá de las circunstancias. Quizás en mi época no tuve oportunidad de irme del Real Madrid. Ahora, hay jugadores que se van o les dejan irse a otros equipos".

Del Bosque: "Iniesta y Torres han sido mucho. Iker y Raúl también fueron mucho para el Real Madrid... Cada uno hace lo que cree conveniente, y creo que el club sale reforzado con esas despedidas. Yo estuve once años en el primer equipo, pero fui uno más, no creo que tuvieran que hacerme nada. Tampoco lo quise, aunque me correspondiera por los once años. Por la selección, he tenido demasiados reconocimientos para ser seleccionador, pero los he recibido con mucho cariño".

· ¿Qué entrenadores os gustan?

Del Bosque: "Me gusta mucho Machín, ha hecho del Girona un equipo reconocible, les quitas la camiseta y les identificas. Cada uno, con su forma de ser, pero tenemos muy buenos entrenadores en España".

Camacho: "Los que tienen personalidad, me gustan. Los entrenadores españoles están muy bien preparados, a la vanguardia de todo".

· La final de 1981

Camacho: "No me molesta que se recuerde, pero te preguntan mucho y ya no sabes qué decir. No merecimos perder, teníamos que haber ido a la prórroga. Entonces, el Liverpool era el equipo más fuerte, y para nosotros llegar a la final fue muy importante. Ahora, los papeles están cambiados. Jugué en el mediocampo y las ocasiones más claras las tuve yo".

Del Bosque: "Nos acordamos perfectamente de ese partido".

· Diferencia entre aquella plantilla y la de hoy

Del Bosque: "Llevábamos quince años sin jugar una final. Estos, están jugando varias finales seguidas. Es un equipo más cuajado en todos los sentidos".

Camacho: "Hay una diferencia grande entre aquella época. Para ganar la Champions, había que ganar la Liga. Creo que es más justo que la jueguen solo los campeones, porque hay más competencia. Todos los jugadores de ahora, están nominados para todo. Nosotros no teníamos tantos entre los mejores".

· ¿Liga o Champions?

Del Bosque: "El Madrid se ha descuidado de LaLiga. El partido del Villarreal fue un ejemplo, ya le ha pasado más veces que la cabeza va desconectando del partido. En Europa, el Bayern le puso en apuros. Hay algo que el entrenador no llega a dominar del todo".

· ¿Cambia la lista de la selección si se hace desde cero?

Del Bosque: "Julen ha tenido una continuidad, aunque haya llamado a otros jugadores. Creo que ha llevado un grupo hasta el final. El caso más claro es que dejamos de llevar a Senna, que fue el mejor en 2008, y hemos tenido que tomar decisiones duras. Nosotros tenemos que ver si un futbolista juega o no, y su rendimiento. Los que venían, era por estar jugando con sus clubes. Por ejemplo, a Nacho no lo conocían casi ni en el Madrid y nosotros le trajimos".

Camacho: "Yo tuve a Valerón, que no jugaba con el Atlético pero venía con la selección. O me traía a Munitis porque en 20 minutos te revolucionaba un partido".

· ¿Desinterés por LaLiga en el Real Madrid?

Camacho: "Desinterés por la Liga, no creo. Ha metido el dedo en la llaga de un gran Barcelona. ¿Doblete o ganar la Champions? Ahora, ganar la Champions".

Del Bosque: "Cuando compites, te gustan las dos cosas. Es elegir entre tu padre o tu madre".

· El VAR

Camacho: "El parar, no parar… va a ser mucho lío. Y que hay cosas que no aciertan incluso mirando la televisión. Aunque habrá cosas muy positivas".

Del Bosque: "Se explican muchas bondades, pero habrá momentos de una confusión tremenda. No lo veo tan diáfano como lo ven ellos. Tengo mis dudas".

· Rubiales, nuevo presidente de la RFEF

Camacho: "Hay que desearle toda la suerte del mundo, y que cambie lo que crea. Sobre Villar, estoy de acuerdo con Vicente".

Del Bosque: "Me joroba decirlo, pero me queda buen recuerdo en muchas cosas buenas que hizo el anterior presidente. El fútbol femenino, la preparación de nuestros entrenadores, de otros profesionales… Hay muchas cosas que se han hecho bien".

· Porra para la final:

Camacho: 3-0

Bosque: 4-1