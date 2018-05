El entorno de Messi desmiente a El Partidazo de Cope que el argentino insultara o menospreciara al árbitro del 'Clásico'

Varios medios contaron que, durante el descanso del Barcelona - Real Madrid, el 'Clásico' de la 36ª jornada de LaLiga Santander, Leo Messi se dirigió al árbitro Hernández Hernández diciéndole "Te cagás, te cagás", entre otras muchas cosas. Después, Sergio Ramos, ante los medios de comunicación, comentó que en ese túnel de vestuarios habían ocurrido cosas con el colegiado y que esos incidentes posiblemente hubieran influído después en las decisiones que tomó durante la segunda parte.

El entorno de Leo Messi, en contacto con la redacción de El Partidazo de COPE, ha desmentido categóricamente que el jugador argentino menospreciara al colegiado. Dicen que ni le insultó, ni le dijo que se había cagado, ni le faltó al respeto. Sí reconoce el entorno, sin embargo, que Messi le pidió explicaciones a Hernández Hernández por su amarilla y por la expulsión de Sergi Roberto, en el minuto 45.

La expresión literal que utilizó Messi fue "Te equivocás".

También, según ha sabido El Partido de COPE, subiendo las escaleras de vestuarios, Messi se dirige al colegiado en los siguientes términos: "LaLiga ya se ha acabado, no tenés por qué regalarles nada. Ya me la liaste contra el Betis".

Por otra parte, Isaac Fouto informó de que la versión del árbitro coincide con la versión del entorno de Leo Messi. En ningún momento se reconoce falta de respeto alguna por parte del delantero del Barcelona.

El día ha sido muy duro para Hernández Hernández y para sus asistentes. Pese a la relativa intrascendencia del partido para Barcelona y Real Madrid, no lo era así para el equipo arbitral, pues había muchos ojos pendientes de su actuación. El informe, realizado por Mejuto González, señala tres errores graves: no haber expulsado a Gareth Bale, la falta de Luis Suárez a Varane justo antes del gol de Messi, y el penalti claro a Marcelo no señalado. El colegiado canario se está jugando subir al Grupo Élite de la FIFA.