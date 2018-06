El entorno de Cristiano Ronaldo cree que la situación está muy complicada, pero no irreversible

Según contó El Partidazo de COPE, el entorno de Cristiano Ronaldo afirma que su enfado no es solo cuestión de dinero, sino de estatus y de reconocimiento. El delantero portugués no se siente valorado para ser el jugador top que es. El dinero que no le pagan lo puede ganar haciendo dos anuncios.

Asimismo, el entorno de Cristiano Ronaldo considera que es una decisión personal, de orgullo. Se equivocó diciéndolo en la final de Kiev, pero es su carácter. Si se va no puede quedar mal ni con el club ni con la afición. La situación es muy complicada, pero no irreversible, tal y como informó este viernes El Partidazo de COPE.