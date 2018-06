Lucas Hernández

Antonio Ruiz entrevistó al jugador de la selección francesa y del Atlético de Madrid: "He notado un poco de contractura y he preferido no coger riesgos. Veo normal que el público haya pitado porque no ha habido espectáculo los últimos diez minutos. Griezmann es un excelente jugador, el Atleti ha hecho bien. La Champions la tenemos siempre en mente."