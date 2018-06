Fernando Alonso, en El Partidazo de COPE: "Aún no sé si seguiré en la Fórmula Uno; pero no me gustaría irme con mal sabor de boca"

Este jueves, Fernando Alonso fue protagonista de El Partidazo de COPE. El asturiano, en el micrófono inalámbrico del enviado especial Carlos Miquel, atendió a Juanma Castaño desde Austria, donde este fin de semana se disputa una nueva prueba del Mundial de Fórmula Uno. Con una agenda tan intensa, el Mundial de fútbol pasa a un segundo plano para el piloto: "Estoy siguiendo poco el Mundial. Intento ver los partidos de España, el primero no pude verlo. Por norma general, soy bastante positivo, y con la selección aún más. La destitución de Lopetegui me llegó un poco a contrapié. Hay bastante gente alemana en el paddock, no sólo en Mercedes... Todos nos alegramos cuando eliminaron a Alemania, cuando le pasa eso a España, bien que vienen a molestar", comentó.

El curso para la escudería de McLaren no está siendo tan malo, bajo su punto de vista: "Lo único que puedo decir es que estamos teniendo un año razonablemente bueno, dentro de no poder luchar por podios, que era el objetivo a principio de la temporada. El año pasado a estas alturas teníamos cero puntos, ahora estamos quintos en el mundial de constructores… Es menos negativo de lo que se dice, pero somos los primeros que nos damos cuenta de que tenemos que mejorar y estar más cerca de los tres primeros. Estamos en un mundo extremadamente competitivo".

"Todo el mundo hace fin de semanas espectaculares, todo el mundo son la revelación de este año... y están todos detrás de nosotros. Por tanto, algo bueno haremos", añadió.

Las posiblidades para ver a Fernando Alonso subirse a un podio esta temporada no parecen muy elevadas: "Es difícil saber cuándo tendremos un coche para estar arriba. Siendo sinceros, sabemos que es difícil que la F1 cambie de un fin de semana para otro, o de mitad de temporada en adelante. Pensar que vamos a dar un paso adelante gigantesco, creo que ningún equipo de la zona media puede soñarlo. Quizás llegue la oportunidad, aunque por méritos propios será difícil porque tenemos tres grandes escuderías por delante".

Sus resultados en la Fórmula Uno contrastan con los del Mundial de Resistencia: "El Mundial de Resistencia está saliendo bien. Hay contraste en estos resultados, y de saborear victorias cada vez que estamos en Resistencia a cada vez que volvemos a la realidad, la de quedar octavos -que no últimos".

La cuestión clave de la entrevista llegó en el momento de preguntarle sobre su futuro: "No sé si seguiré en la F1. Es una decisión que tendré que tomar. No tengo nada decidido ni planeado. Llevo 17 años entregándome a diario y sé que gran parte de mi camino ya lo he hecho, y no me gustaría acabar con mal sabor de boca, en el sentido de verme superado por algún momento en el que no puedo dar el 100%. No sé si será este año o dentro de varios".

"Lo más importante es disfurtar ahora, y sentirte útil, aportando algo extra al coche o al equipo, sintiéndote protagonista de cómo van las cosas. Si pierdes eso, será difícil continuar. Si no, hay retos en el futuro atractivos: la triple corona, las 500 millas de Indianápolis. Cuando pase el verano y contemple todos los posibles pasos que se pueden dar, tomaré la mejor decisión, en bien de mi equipo y de los aficionados", prosiguió.

Bromeó con la pregunta de Carlos Miquel, sobre si la abstinencia sexual forma parte de la preparación para Las 24 horas de Le Mans: "Tenía a mi chica en Italia, así que ahorré sin dudarlo. La carrera fue dura. Para un Gran Premio de F1 está todo planificado durante la semana y tenemos dos semanas para descansar. En el 24 horas, haces dos Grandes Premios y medio, y descansas 4 horas; y repites, así que exige mucho físico. LeMans es como entrar tres horas en una lavadora y salir, afecta a todo".

Preguntado sobre si, dentro del mundo de la Fórmula Uno se sabe algo sobre Schumacher, comentó que "se habla muy poco de Schumacher, y las noticias que llegan son confusas, todo se sigue llevando con mucho secretismo".