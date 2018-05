Alberto Moreno, en El Partidazo de COPE: "Si pudiera borrar a un jugador del Madrid, es fácil: a Cristiano"

El Partidazo de COPE pudo felicitar al futbolista español del Liverpool, Alberto Moreno, por su clasificación para la final de la Liga de Campeones: "No tengo palabras, no sé qué decir, todavía no me creo que vaya a jugar una final de Champions, que se dice muy rápido. Hay que disfrutar, disfrutar y disfrutar", dijo emocionado.

Todo el mundo señala a Mohamed Salah de cara a la cita del próximo 26 de mayo: "Me acercaré en los próximos días a Salah lo menos posible no sea que le lesione y me echen la bronca. La verdad es que es un tío increíble, súper buena gente... En el campo es increíble, está haciendo un año impecable, y es un tío ambicioso, que siempre quiere más". A su entrenador, a Jurgen Klopp, lo definió como "un entrenador muy sentimental".

Reivindicó el protagonismo que le correspone en la final: "La gente puede decir lo que quiera, pero por dentro sabemos que somos un gran equipo, que arriba tenemos tres bichos que están haciendo un año impecable; en defensa, no hay que señalar a nadie porque somos un equipo. Sé que el Liverpool lo está haciendo

bien; el Madrid tiene algo especial en esta competición. Es una final en la que puede pasar cualquier cosa".

Sin embargo, no se pronunció sobre los posibles penaltis no señalados a la Roma: "Yo no he escuchado nada sobre los penaltis, no hablo ni inglés ni italiano", comentó en tono de broma.

Tiene claro quién será el hombre referente en el ataque del equipo madridista: "Si pudiera borrar a un jugador del Madrid, es fácil: borraría a Cristiano, aunque Keylor ayer hizo un partidazo increíble".