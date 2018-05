Los docentes interinos se plantan ante el Departamento de Educación

La Plataforma de Interinos Docentes de Navarra (PIDNA) ha protagonizado una sentada esta mañana a las puertas del Departamento de Educación para protestar por el borrador de Orden Foral que pretende aplicar el Gobierno de Navarra. En él se establece que no se conservarán las calificaciones anteriores a 2012, lo que hará según José Ignacio Sánchez, en representación de PIDA, que "el 90% de la plantilla actual esté en riesgo de perder su trabajo".

Si no se aprueba la futura convocatoria, se puede dar el caso de que docentes con experiencia y que están en listas por méritos propios, saldrían de las listas. Sánchez señala que no exigen "privilegios" sino una "valoración justa de todos los méritos de los aspirantes a la contratación, aprobados y no aprobados, veteranos y nuevos, en condiciones semejantes a las de otros compañeros en otras comunidades autónomas".

Reivindican que en las listas preferentes se incluya a las personas que hayan aprobado tres convocatorias con carácter retroactivo, lo que supondría remontarse hasta 2007. Igualmente solicitan que el apartado de experiencia no se limite hasta los 7 años, debido a que los docentes interinos que llevan trabajando más tiempo "tendrán el mismo mérito que los que llevan menos".

La negociación, señalan, no es real con la consejería de Educación. De ahí la sentada de esta mañana y la manifestación de mañana viernes 18 a las 17.30 horas, que partirá de la antigua estación de autobuses de Pamplona para recorrer la Avenida Baja Navarra, Carlos III y finalizar en la Plaza del Castillo.