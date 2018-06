Las usuarias de Bilbobus podrán bajar en paradas intermedias a partir del 1 de julio

Las paradas intermedias de Bilbobus, aprobadas para aumentar la seguridad de las mujeres y prevenir las agresiones machistas, entrarán en vigor el próximo 1 de julio. La medida, que fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao en enero, permitirá a las mujeres que viajen solas apearse del vehículo más cerca de sus domicilios , entre dos paradas. Esta opción estará disponible en todas las líneas, de lunes a domingo y desde las 22:30 hasta las 06:30 horas.

Según se describe en la orden de servicio enviada a los conductores, la viajera deberá informar al chófer con "antelación debida" sobre el lugar de bajada solicitado. La parada se realizará en un punto que "no suponga peligro para la circulación". "En caso contrario, se realizará en el lugar más próximo", se detalla.La bajada se realizará por la puerta delantera del autobús, no se abrirán ni la perta trasera ni la central y no se permitirá el descenso de más viajeros. Además, el conductor deberá llevar un registro de los datos relativos al lugar y a la hora de las paradas realizadas.