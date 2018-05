Arranca en Barakaldo la mejor Bienal Internacional de fabricantes de Maquina Herramienta de la ultima decada.

Acaba de abrir sus puertas la mayor Bienal del Sector de la Maquina Heramienta de la última decada- Estará abierta hasta el próximo uno de junio, ocupa los seis pabellones de Bilbao Exhibicion Cetre, el lema elegido es "Be IN, BIEMH" y los organizadores esperan que sea "la mejor de la última década" no sólo por la cantidad de firmas expositoras, 1751 de 21 países, sino por el nivel tecnológico que se exhibe , digno de la nueva industria 4.0. En la BIEMH se muestran 3000 productos y 300 novedades en funcionamiento, dentro de una "visión completa" y "necesaria" de la industria 4.0, que plantea a las empresas "perspectivas de crecimiento" y mejoras competitivas muy interesantes, pero tambien grandes retos"

El certamen, refleja el "buen momento" que atraviesa el sector, también "a nivel internacional" como muestra que la participacion de firmas expositoraas extranjeras alnaza el 47%, "la mejor de los útimos tiempos". Portugal, Alemania, Italia y Francia serán los países con mayor número de expositores, en una lista que incluye también empresas de Japón, Austria, Bélgica, Bulgaria, China, Dinamarca, Eslovaquia, Estados Unidos, Holanda, Israel, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suiza, Taiwán y Turquía.

Los sectores con mayor presencua son: componentesy accesorios (26%), maquinaria por arranque (22%), herramientas (15%), robótica y automatización (9%), y otras máquinas (5%).

A lo largo de estos cinco dias se espera que acudan a Barakaldo más de 40.000 visitates y profesionales y los hoteles de Bilbao y el entorno se encuentran prácticamente de un cien por cien de ocupación. El impacto económico que se espera que tenga la BIMH ronda los 40 millones de euros