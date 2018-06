Quique Dacosta, 3 estrellas Michelín en 'Oído Cocina'

En la séptima entrega de “Oído Cocina” tenemos el placer de hablar con un chef que se ha hecho a sí mismo. Quique Dacosta llegó a Denia para ganarse un dinerillo trabajando en la cocina de un restaurante italiano para financiar sus estudios. Desde abajo, ha conseguido poner a Denia en el mapa mundial de la gastronomía gracias al restaurante que lleva su nombre. Desde 1999 es propietario del Restaurante El Poblet, que pasa en 2008 a ser “Quique Dacosta Restaurante”.

Nacido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) reconoce que al principio no le tiraba nada la cocina. “Cuando llegué a Denia con 14 años no tenía consciencia de haber entrado en un restaurante nunca y, además, cada vez que pasaba por la cocina de casa de mi abuela y la veía limpiando sardinas, pensaba que cualquier cosa menos esa”, nos cuenta. Afortunadamente, la curiosidad y el amor por la cocina se fueron desarrollando después y la lectura junto con el estudio de muchos otros chefs creativos le han llevado hasta donde está: 3 Estrellas Michelín, 3 Soles Repsol, Premio Nacional de Gastronomía (2009) y habitual de la lista de los 50 Best Restaurants.