Quique Dacosta y Amaia Montero en “Oído Cocina”

En la séptima entrega de “Oído Cocina” tenemos el placer de hablar con un chef que se ha hecho a sí mismo. Quique Dacosta llegó a Denia para ganarse un dinerillo trabajando en la cocina de un restaurante italiano para financiar sus estudios. Desde abajo, ha conseguido poner a Denia en el mapa mundial de la gastronomía gracias al restaurante que lleva su nombre. Desde 1999 es propietario del Restaurante El Poblet, que pasa en 2008 a ser “Quique Dacosta Restaurante”.

Nacido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) reconoce que al principio no le tiraba nada la cocina. “Cuando llegué a Denia con 14 años no tenía consciencia de haber entrado en un restaurante nunca y, además, cada vez que pasaba por la cocina de casa de mi abuela y la veía limpiando sardinas, pensaba que cualquier cosa menos esa”, nos cuenta. Afortunadamente, la curiosidad y el amor por la cocina se fueron desarrollando después y la lectura junto con el estudio de muchos otros chefs creativos le han llevado hasta donde está: 3 Estrellas Michelín, 3 Soles Repsol, Premio Nacional de Gastronomía (2009) y habitual de la lista de los 50 Best Restaurants.

“Nacidos Para Creer” es el nuevo disco de Amaia Montero. Este es el cuarto álbum en solitario de la cantante donostiarra. 10 nuevas canciones que son un menú exquisito para los paladares musicales más exigentes. “Es todo un striptease emocional”, dice Amaia Montero, que se reafirma en cada tema. Conocemos sus gustos culinarios y nos sorprende con sus tapas y bocadillo favorito.

Además, nos acercamos hasta el corazón de la Ribera del Duero para conocer de cerca unos de los tesoros gastronómicos de España: El lechazo asado. Las XVIII Jornadas del Lechazo Asado que se desarrollan en la localidad burgalesa nos dan la ocasión perfecta para visitar Aranda, ver sus bodegas subterráneas y degustar el lechazo acompañado de vino de la Ribera del Duero y lechuga de Medina. Un placer que se puede disfrutar durante todo el año.