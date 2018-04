Qué alimentos son los mejores para ponerse moreno

Llega la primavera y cada vez se acerca más el momento de lucir un torso bronceado. La obsesión por no ser el más blanco de la piscina o la playa y conseguir un color envidiable comienza a ser tendencia estos días. Nos quedan menos de dos meses para que ese momento llegue.

Existen múltiples opciones artificiales (cremas, sesiones de rayos uva, productos químicos nutricionales), pero hay que tener en cuenta también que nuestra alimentación influye en la pigmentación de nuestra piel. Antes de nada, es importante tener presente por qué nuestra piel se vuelve más oscura cuando se expone al sol. Pues precisamente para eso, para poder protegerse de los rayos ultravioleta y dañen lo menos posible a nuestra “ropa natural”, nuestra piel. ¿Qué tipo de alimentos hay que consumir? Debemos clasificarlos en varios grupos.



Es imprescindible beber agua si queremos que nuestro bronceado dure más tiempo. Una buena hidratación es clave tanto para nuestra salud como si lo que buscamos es mantener un color más oscuro en nuestra piel.









Alimentos con Vitamina C

Su principal cualidad para el bronceado, es que son antioxidantes y protegen a sustancia de nuestro cuerpo que favorecen a la elasticidad de nuestra piel ante la exposición de los rayos solares. Estos son algunos de los alimentos con vitamina C:

-Naranja

-Limón

-Mandarina

-Kiwi

-Espinaca

-Fresa

-Arándano

-Pimiento





Alimentos con Vitamina E

Aparte de ser antioxidantes, se encargan de bloquear la acción de las denominadas “radicales libres”, que son las células que aceleran el envejecimiento de la piel. Alimentos que contienen esta vitamina:

-Cereales (Trigo)

-Aguacate

-Soja

-Frutos secos

-Legumbres





Alimentos con Vitamina B

Mantienen la elasticidad y actividad de la piel. Entre ellos, podemos encontrar:

-Legumbres

-Lácteos

-Pasta

-Cereales





Alimentos ricos en betacarotenos

Estos alimentos son los más conocidos y por supuesto entre ellos, se encuentra la zanahoria, el alimento estrella para el bronceado. El betacaroteno es una provitamina con acción antioxidante que nos ayuda a aumentar la melatonina (conocida popularmente como la hormona del sueño o la juventud). Por tanto, favorece a la aceleración del bronceado. Alimentos ricos en betacaroteno:

-Zanahoria

-Calabaza

-Tomate

-Sandía

-Cítricos

-Brócoli

-Mango

-Acelgas

-Judías verdes

En general, esta sustancia suelen llevarla los vegetales con un color intenso.





Ácidos grasos

Nos ayudan a estar más hidratados y a que nuestro bronceado perdure. Suelen encontrarse en:

-Aceites vegetales

-Pescado azul (Atún, sardinas)

-Frutos secos (Nueces)



Hemos hablado de los alimentos que son recomendables ingerir si queremos ponernos morenos, pero no hay que olvidarse de acompañar todo esto a una buena protección solar. Hay que tener especial cuidado con el sol porque nuestra piel es muy sensible ante sus rayos. Las cifras de personas que padecen enfermedades de la piel por culpa de estar expuesto a la luz solar son muy preocupantes y no debemos pasar por alto.