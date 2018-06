Los cinco caprichos que te puedes dar este verano y no perjudicarán a tu dieta

Llega el verano y a todos nos apetece un capricho para nuestros paladares con el que podamos salirnos de la rutina diaria, pero que no perjudique ni a nuestra salud, ni altere nuestra dieta. Es decir, alimentos o bebidas que no incorporamos porque pensamos que engordan, pero que sorprendentemente podemos comer sin problema. Pero eso sí, tampoco debemos excedernos.



A continuación os presentamos cinco caprichos que podéis daros y que no os perjudicarán si seguís las indicaciones que os damos.



Cerveza o vino tinto

Debemos saber que las bebidas alcohólicas no nos benefician en absoluto, pero tampoco nos provoca un especial problema tomarlas en cantidades controladas. Estudios demuestran que una copa de vino tinto diaria beneficia a nuestra salud y sobre todo a nuestro sistema cardiovascular.

La cerveza, aunque muchos mitos aseguran que no es buena, podemos tomarla. Un vaso de cerveza si no vamos a coger el coche, podemos beberlo a diario. Las propiedades que tienen los cereales de la cerveza (cebada, trigo...) nos ayudan a eliminar líquidos. Son diuréticas. Pero si podemos beberla sin alcohol, será mucho más beneficioso.

¿Por qué mejor sin alcohol? Es mejor no consumir bebidas con alcohol porque el alcohol contiene calorías muertas que el cuerpo almacena directamente como grasa.





Hamburguesa de ternera 100%

La carne de hamburguesa puede ser muy buena para nosotros, pero debemos tener en cuenta su calidad. Unos 150 gramos de carne de ternera picada en la carnicería tienen menos grasa de la que pensamos. Lo que más engorda de las hamburguesas completas es el pan que las acompaña. Si podemos prescindir del pan o en lugar de poner dos rebanadas, poner una, sería un capricho perfecto para nuestra dieta. Podemos añadir cebolla, lechuga, rodajas de tomate, especias e incluso salsas 0%.





Helado de frutas naturales

Las frutas de temporada como el melón o la sandía pueden ser unas claras opciones para utilizar en nuestros helados caseros. Son muy fáciles, simplemente con congelar algunos pedazos de fruta, podemos obtener un helado natural. Hay múltiples opciones: de limón o de naranja en rodajas, de fresas... El no añadir azúcar a estas elaboraciones, nos permite disfrutar de un delicioso manjar que no engorda.





Chocolate negro

Comer chocolate no nos perjudica tanto como pensamos. Tampoco hay que excederse porque obviamente el exceso de azúcar perjudica a nuestra salud y a parte las grasas que acumulamos sobrepasan las que podemos incorporar en nuestra dieta.

Consumir unos 50 gramos de chocolate negro que no contenga mucho azúcar cada día, junto con una dieta saludable y ejercicio, puede mejorar los niveles de colesterol bueno, responsable del colesterol malo, y retrasar la aparición de los principales factores de riesgo coronario.





Tarta de manzana

Las tartas con frutas podemos comerlas sin ningún tipo de problema, siempre y cuando no añadamos azúcar, porque el que ya genera la manzana al calentarla durante la elaboración en el horno, es suficiente. Podemos añadir edulcorantes si no obtenemos el sabor que nos gustaría.