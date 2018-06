Noticias con Molde | La voladura de Màxim Huerta

Salidos de alguna mentalidad friki los aniplastis son unas criaturas de ficción parvularia que se han colado en la redacción de la COPE por unos días. En ese tiempo planean 'plastilinizar' el suceso que más les haya llamado la atención durante aquella semana desde su punto de vista, quizá maduro, quizá infantil, siempre frikoide.

Y... ¿Quién sabe? Acaso la visión de los aniplastis no sea más que una burda caricatura casera de nuestros siempre serios políticos... pero también cabe la posibilidad de que las visiones caseras caricaturescas niñiles en alguna ocasión no estén tan lejos de la realidad de nuestros no siempre tan serios políticos.

Esta semana, el personaje no podía ser otro: Màxim Huerta, el exministro de Cultura y Deporte que dimitió el pasado miércoles tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.000 euros. Su jefe y, a la par, presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le ofrece la oportunidad de decir unas últimas palabras y el ya ex ministro interpreta su propia versión de la canción de Nena Daconte, Tenía tanto que darte.

El jefe del Ejecutivo aún se muestra positivo... a pesar del ministro de Agricultura, Luis Planas...