La historia de España contada en 4 minutos

Salidos de alguna mentalidad friki los aniplastis son unas criaturas de ficción parvularia que se han colado en la redacción de la COPE por unos días. En ese tiempo planean 'plastilinizar' el suceso que más les haya llamado la atención durante aquella semana desde su punto de vista, quizá maduro, quizá infantil, siempre frikoide.

Y... ¿Quién sabe? Acaso la visión de los aniplastis no sea más que una burda caricatura casera de nuestros siempre serios políticos... pero también cabe la posibilidad de que las visiones caseras caricaturescas niñiles en alguna ocasión no estén tan lejos de la realidad de nuestros no siempre tan serios políticos.

Esta semana, en la que tanto se ha hablado del patriotismo, los aniplastis han decidido ponerse históricos y hacer un recorrido por la historia de nuestro país para recordar todos los gobernantes que España ha padecido... es decir, que España ha tenido. Y, no pueden evitarlo, en su estilo friki habitual.