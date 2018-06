El urólogo que salvó la vida de su hija estudiando

Su hija le dijo un día: “Papá, si no me ayudas, me voy a morir”. Así fue como Blas López, médico de profesión, comenzó a indagar por Internet sobre los posibles problemas digestivos de su hija mayor. 15 horas diarias de lecturas de estudios publicados en revistas de prestigio durante más de tres años le ayudaron a hacerse una idea de por dónde podían ir los problemas de su hija. Afortunadamente, ahora se recupera recupera favorablemente. Gracias a esta iniciativa, este padre se ha convertido en el urólogo que más sabe de alimentación.

"Mi hija empezó con problemas alimentarios. Cuando comía, una serie de alimentos le sentaban mal. Dolores artículares, fiebre, cansancio... No podían tener una vida completamente normal. La llevé a que me la viera un doctor. Y ellos dijeron: 'No tiene ningún problema. Llévala al psicólogo'", comienza explicando Blas. "Pero un día, una doctora de la clínica Quirón le hizo a mi hija un primer diagnóstico de intolerancia a la fructosa. A partir de aquí, y por petición suya, estuve estudiando a fondo esta intolerancia". Lo hizo leyendo muchos libros y también a través de Facebook, consultando un grupo de personas que sentían las mismas dolencias que su hija. Hoy, ese grupo supera los 10.000 miembros. "Allí les explicamos a la gente que tiene el mismo problema de mi hija qué tienen que hacer", asegura el médico.

La hija de Blas López no podía comer nada de fruta, verdura, celeares, semillas, frutos secos... "Lo único que podía comer es pescado, carne y algunas grasas siempre y cuando no tengas otros problemas alimentarios", asegura. Ella perdió hasta 21 kilos y los vecinos le preguntaban a Blas si era anoréxica. El doctor quiere dejar claro que ser intolerante a la fructosa es solo un síntoma de algo, como por ejemplo tener problemas en el intestino. Pese a todo, Blas confía en que pueda curar a su hija: "La niña ya está mejor y espero poder curarla".