Una paciente del psiquiatra Javier Criado: "Me alentaba a hacer cosas inmorales”

Hace unos días escuchábamos un testimonio de esos que no dejan indiferente a nadie, de los que te hacen reflexionar. Escuchábamos a Concha Ruiz. Ella denuncia haber sido víctima de abusos por parte del psiquiatra Javier Criado. Pero Concha no es la única mujer que ha denunciado haber sufrido abusos por parte de este doctor. De hecho, ella está al frente de Veritas, una asociación que agrupa a las 32 víctimas de abusos por parte de este médico. Esta asociación tiene en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para modificar un aspecto concreto del Código Penal. En apenas unos días han pasado de 6.000 firmas recogidas a más de 82.000. Lo que buscan es recabar apoyos para modificar el Código Penal y acabar con la prescripción de los delitos de abuso y agresión sexual. Ambos prescriben a los 5 y a los 10 años, respectivamente.

Si hace unos días contábamos la historia de Concha Ruiz y escuchábamos también a la actriz Aitana Sánchez Gijón (que apoya la causa de esa asociación), ahora le toca el turno a María: “Javier Criado era mi camello, mis consultas duraban diez minutos y en esas consultas solo se hablaba de lo guapo que él era, de lo bien que follaba y te alentaba a hacer cosas inmorales. No llevaba un historial clínico y no anotaba nada” asegura en ‘La Noche de COPE’ esta mujer, que prefiere no dar su nombre completo. El de Remedios Recio es otro caso de los 32 que recoge esta asociación. Remedios también sufrió abusos por parte de este psiquiatra. Relata que Javier Criado se jactaba en consulta cuando comenzaron a llegar las primeras denuncias: “Él decía a sus amistades que sus loquitas habían ido al Colegio de Médicos a denunciarle, que las que se ponían con pancartas eran las mismas locas que venían a sus consultas”.

Por su parte, Inma Torres es la abogada de la asociación Veritas, la asociación que ha lanzado la recogida de firmas para que los delitos sexuales no prescriban bajo el lema ‘El dolor no prescribe’: “Siento que están hundidas porque les han atacado en los más profundo, en la dignidad y ese sufrimiento lo van a tener siempre y esa lucha de todas ellas es la que tiene que darle fuerzas no solo a las mujeres, sino a todas las personas”, concluye.