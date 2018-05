Toñejo Rodríguez: “Cuando me rompí la espalda dejé de caminar para empezar a volar”

A pesar de todo y de quedar en silla de ruedas, la ilusión de Toñejo Rodríguez era recuperarse y ya que no podría volver a correr en moto sobre tierra, hacerlo en moto de agua. Y lo consiguió.

En su casa le prohibieron incluso montar en bicicleta, pero esa prohibición fue lo que motivó todavía más su decisión de dedicarse pilotar motos. Le cogió a su hermano un ciclomotor y vio que montar en moto era lo suyo.

Ahorro dinero para comprar una moto de motocross y participó en un campeonato y quedó tercero, pero quería más.

Consiguió participar en el Radi Quinto Centenario pilotando un quad. Era una carrera por etapas y estaba a punto de ganarla. Estaba a pocos kilómetros de la meta e iba el primero, pero con el afán de llegar no vio un socavón al que además le habían quitado la señal y se estrelló. Llegó sentir que había muerto, se había roto el cuerpo en tres partes y lo único que pensaba era en la bronca que la iban a echar en casa. ‘Llamé a mi madre desde el hospital en Sevilla y le dije que estaba bien, pero ella insistió en tomar un avión para venir a verme y antes de colgar me dijo… ¿Te has roto la espalda verdad?’

Toñejo se recuperó pero quedó atado a una silla de ruedas, sin embargo se le metió en la cabeza competir en moto de agua, y lo hizo. Ganó varias pruebas hasta quedar campeón de España, pero tuvo otro accidente que casi le cuesta que le amputen una pierna. Se recuperó y se propuso participar en el campeonato del mundo. Lo hizo.

Poco después la dieron un golpe en una carrera que lo mantuvo nueve meses en cama, bocabajo. A pesar de eso, cuando se recuperó participó en el Dakar pilotando un camión.

Toñejo Martín ha roto todas las barreras que le han puesto para cumplir sus sueños. En la actualidad es periodista y prueba vehículos para una revista del motor.