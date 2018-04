Testigo de la muerte del periodista en Nicaragua: "El disparo vino de donde había un oficial y un antimotín"

Se llamaba Miguel Ángel Gaona. Era periodista, y ha muerto en las últimas horas en medio de las protestas en Nicaragua por un disparo en la cabeza, mientras retransmitía en directo, por Facebook Live, qué sucedía en su ciudad, Bluefields, en la Región Autónoma Caribe Sur.

Gaona iba acompañado de una decena de periodistas que apoyaban y cubrían las manifestaciones. Entre ellos, la freelance Ileana Lacayo, quien junto a otra compañera intentaron llevarlo a un hospital en un taxi. Pero no llegaron a tiempo.

Este lunes, Gaona ha sido enterrado en su ciudad. Al sepelio ha ido esta periodista, que posteriormente ha entrado en directo en 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona, con la emoción apenas contenida: "Me han saltado las lágrimas", ha confesado Lacayo, después de escuchar el sonido de ese vídeo en el que el periodista prácticamente emitía su muerte en directo.

Ileana Lacayo ha contado exactamente qué sucedió: "Una media hora antes había terminado una concentración pacífica en protesta por todo lo que está pasando en el país, no solo por el Seguro Social, sino también por los asesinatos de tantos jóvenes... La gente se auto-convocó en las diferentes marchas de la ciudad. Cuando llegamos a la plaza principal, frente a la alcaldía de Bluefield, los ánimos de algunos jóvenes estaban caldeados". En ese momento, según el relato de la periodista, esta multitud bajó y quemó una bandera del Frente Sandinista, partido al que pertenece el presidente Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo. También trataron de hacer lo mismo con un rótulo o imagen grande de ambos mandatarios, aunque no pudieron en un primer momento. Entonces, Lacayo ha explicado que tratamos de mediar con los jóvenes para que se tranquilizaran. La policía nos rodeaba pero estaba pacífica. Decidimos irnos a otro lugar, que no fuera la plaza pública o el parque" por miedo a que se desatara la violencia.

"Cuando todo el mundo se iba para su casa, nos indican que un grupo de los manifestantes vuelve a intentar bajar el rótulo de la pareja presidencial", ha continuado señalando Lacayo, que ha contado que entonces volvieron a ese lugar. Ahí, "había orden de tirar a matar a las personas que se pusieran violentas y dañaran el orden público". En ese momento se desató una batalla entre manifestantes y policía. Miguel Ángel, por su parte, retomó su grabación a través de Facebook Live. El grupo de periodistas iba detrás del cuerpo de antimotines (similares a los antidisturbios españoles). Gaona quería grabar un cajero automático dañado por los manifestantes cuando le disparan.

Según su compañera, "el disparo vino de la puerta de la alcaldía donde había dos personas: un oficial y un antimotín", aunque la policía "no ha dicho absolutamente nada, solo que el país está en estado de emergencia y que están haciendo su investigación".

A Miguel Ángel Gaona este lunes le han despedido 10.000 personas en una ciudad de 50.000 habitantes. Varias personas, durante la ceremonia, han pedido al Gobierno que esclarezca los hechos.