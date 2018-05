¿Sabes cómo aumentar las ventas de tu negocio de forma considerable?

¿Te gustaría saber cómo aumentar las ventas de tu negocio de forma considerable? ¿Conoces cuáles son las técnicas de marketing más persuasivas para tener éxito en el trabajo? ¿Alguna vez te has propuesto sencillamente que alguien haga lo que tú quieras? El mentalismo puede ser el mejor aliado para obtener éxito en tu negocio y en la vida. Es lo que piensa el mentalista David Baró, que nos propone utilizar la hipnosis conversacional para poder adivinar lo que está pensando un cliente y de ese modo detectar las mentiras, algo esencial a la hora de negociar con alguien sobre cualquier asunto. Está considerado uno de los mentalistas más influyentes de nuestro país y es un gran amante de la psicología, la memorización y la hipnosis. “El mentalismo tiene una pequeña parte de ilusionismo y magia, y una gran parte de hipnotismo, no hay ningún tipo de secreto y eso es lo que a mí me ha permitido crear el proyecto del vendedor hipnótico porque yo lo que enseño a los vendedores son técnicas reales, no les enseño trucos de magia” asegura Baró en ‘La Noche de COPE’. Este mentalista se dedica al mundo del espectáculo desde que tenía nueve años. Además, en el año 2014 obtuvo el Premio Nacional de Mentalismo. En su último trabajo nos presenta ‘El vendedor hipnótico: Técnicas de mentalismo para incrementar tus ventas’ donde pretende que conozcamos la diferencia entre persuadir y manipular, para poder conectar con los clientes en nuestro día a día, utilizando la hipnosis para adivinar lo que está pensando o sintiendo la persona que está frente a nosotros.