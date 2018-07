¿Por qué es malo dormir poco?

Tras las declaraciones recientes del premio Nobel en medicina, el estadounidense Michael Young, donde relata que"dormir poco acorta la vida", Adolfo Arjona ha consultado al especialista del Instituto del Sueño Iván Egustizza. Efectivamente, el psicólogo conductual corrobora que pasar por la cama pocas horas por la cama "acorta la vida de manera indirecta". Tener un descanso insuficiente hace que tengan más riesgo de sufrir enfemedades cardiacas que puede ser la consecuencia de sufrir sobrepeso y por ende padecer dolencias como la diabetes.

Dormir bien es conocido por todos que nos ayuda a rendir bien en el trabajo, a llegar con fuerzas a últimas horas del día y a tener un buen estado de ánimo. Para ello, Egustizza considera que tener una buena alimentación y hacer unos 150 minutos de ejercicio intenso a la semana eso puede ayudar a "mejorar la calidad del sueño un 70%". Por ello, es interesante tener cenas ligeras, así como evitar ciertos alimentos como los cítticos, los precocinados o las bebidas con cafeína. Además, dar un paseo poco antes de marcharse a la cama también puede ser beneficioso.

La mala calidad del sueño es algo muy generalizado en España ya que esto afecta a un 30% de la población. Egustizza considera que los hábitos laborales que hay en nuestro país que implica que el horario de la cena sea demasiado tarde es algo que no favorece en la calidad del sueño. Otra costumbre nacional muy arriagada es la siesta, este especialista recomienda no hacer periodos por la tarde más allá de media hora ya que "estaremos quitando mochila del sueño" por la noche de forma regular. De todas formas, de manera ocasional si hemos tenido un déficit de sueño se puede recuperar luego con la mencionada siesta pero esta no debe de pasar la hora de duración.