Pilbeo, la app móvil que transporta tu mochila durante el Camino de Santiago

Peregrino soy y a Santiago voy. Seguro que alguna vez te has planteado hacer el Camino de Santiago. Claro que este camino también requiere de una buena preparación, además de un esfuerzo. Pero, ¿sabes que ya no hace falta que lo hagas cargando con la mochila? Es lo que nos propone Pilbeo, una aplicación que nos permite hacer el camino disfrutando del entorno, el paisaje y la buena compañía sin la necesidad de ir cargando con los kilos a la espalda de nuestra mochila. La idea surge de Jesús Capeáns, propietario de un establecimiento de turismo rural. Junto Carlos Montero y Brais Moure han diseñado la primera plataforma online de transporte de mochilas, maletas y bolsas a través de la Ruta Jacobea. “Algunas veces hemos porteado incluso alguna batería, un arco y cosas que no tienen forma de maletas”, señala el autor de esta iniciativa, Jesús Capeán, en ‘La Noche de COPE’. Para este creador la acogida está siendo extraordinaria, de hecho, ya han porteado más de 7.000 equipajes entre el Camino Francés, Portugués, Sanabrés y el epílogo a Fisterra. En estos momentos el servicio se puede contratar tanto desde la página web (https://www.pilbeo.com) como desde las aplicaciones para iOS y Android. El equipo de Pilbeo lo forman más de 20 colaboradores repartidos por todas las zonas. Cuando un peregrino abre la app debe en primer lugar seleccionar el camino que va a hacer y dónde lo empieza. Después tiene que marcar dónde quiere que recojan su mochila y dónde desea que se la entreguen, el día y el número total de bultos.