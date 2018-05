"Me parece más indigno ir en contra de tus ideas que prostituir el cuerpo"

No se llama Lucía Fernández. Es solo un nombre común para evitar que la encuentren en Internet. Así lo defiende esta prostituta por elección propia, estudiante de Derecho en la Universidad de Oviedo, de 25 años, que aspira a ser inspectora de Trabajo y Seguridad Social. Da la cara, sin ningún tipo de estigma, en 'La Noche', con Adolfo Arjona. Es ejemplo de muchos estudiantes, hombres y mujeres, que se dedican a lo mismo y no se atreven a decirlo por ese mismo estigma del que ella se ha desprendido.

Comenzamos su relato por lo que dice al final de la entrevista. Lucía, antes que prostituta, fue camarera: "Podría haber seguido durmiendo 3 horas al día para llegar a fin de mes y comer de las propinas que me daban los clientes de los bares. Pero he conocido esta vida y ya no quiero volver a eso. Hubiera empezado antes si lo sé". Así de claro.

Lucía compaginaba sus estudios con un trabajo "muy precario" que no alcanzaba "los 600 euros al mes". Tenía que pagar un alquiler de 300, sin incluir facturas. Fue entonces cuando se planteó la prostitución. Habló con una amiga que trabajaba en ello, coqueteó con el cine pornográfico, se echó para atrás en el último momento -más tarde sí rodaría cine X-, pero comenzó a prostituirse. Era agosto de 2015, lo recuerda perfectamente: "empecé a trabajar en un piso 24 horas", al mismo tiempo que hacía de azafata en la Feria de Muestras de Gijón.

No define su comienzo como "una experiencia difícil" sino como "una experiencia nueva, llena de nervios y de incertidumbre". Su discurso no tiene incoherencias: "Lo hago porque soy dueña de mis actos y mi cuerpo, y utilizo mi sexualidad para trabajar como otras personas utilizan sus manos o sus conocimientos". Además, añade Lucía, que cree que "hay un mensaje feminista: es una manera que yo tengo de reapoderarme del capital que la sociedad me quita por el hecho de ser mujer".

En este sentido, esta estudiante y prostituta explica que, mientras la suya es una elección personal, lo que es "muy grave" es el proxenetismo, "hasta el punto de que lo que se necesita es una normativa que sea efectiva, rigurosa y que realmente proteja a las víctimas de trata". De hecho, Lucía reconoce que no declara el dinero que gana con sus clientes. De nuevo, su coherencia aplastante, en este caso a través de sus conocimientos de Derecho Económico, salen a la luz: "Me podría dar de alta como autónoma, pero una resolución vinculante de Hacienda dice que las prostitutas no pueden pagar impuestos porque el Estado se convertiría en su proxeneta".

"¿Te planteas dejarlo si surge otra posibilidad de trabajo?"

Preguntada por Adolfo Arjona sobre si, en un futuro, le surge una oportunidad como inspectora de trabajo, Lucía sostiene que como "sindicalista" que es "no voy a utilizar mis conocimientos jurídicos ni para ayudar a bancos, a empresarios ni para hacer cosas malas con el Derecho", por eso, continúa, "en el caso de que yo no pudiera o supiera ser abogada laboralista, si las oposiciones no me salen bien, y me quisiera dedicar al Derecho, siempre defendería al trabajador, nunca a una empresa. Antes de defender a una empresa seguiría siendo prostituta. Me parece más indigno ir encontra de tus ideas que prostituir el cuerpo. Me iría a dormir intranquila".

Su familia sabe en qué trabaja. Lucía dice que su madre está "muy orgullosa" de ella por "lo peleona" que siempre ha sido. Esta joven afirma que es solvente económicamente y señala qué tiene de bueno su trabajo: "Una vez superado el discurso de tener sexo por dinero y el de la moralidad, cuando una acepta que es prostituta y ya está, te deja mucho tiempo libre. Yo si quiero trabajar mañana, trabajo. Si no, apago el teléfono. Dispongo de mi vida y de mi tiempo, y trabajo donde quiera".

¿Y lo malo? "El estigma, a la hora de relacionarte con terceros. El estigma que tengo que soportar día a día", contesta Lucía, y pone otro ejemplo: "Muchas veces me preguntan '¿En qué trabajas?', y les digo que soy prostituta, me miran raro y me dicen: '¿Tú cómo vas a ser prostituta si eres lista y guapa?' Tenemos un montón de estereotipos asociados a la profesión. Las prostitutas somos personas normales que lo único que hacemos es trabajar con nuestra sexualidad".

Mientras acaba Derecho -le quedan 5 asignaturas-, Lucía no tiene ninguna intención de dejar la prostitución. No quiere ser protagonista de nada: "Soy una anécdota entre todas mis compañeras. Lo importante son las historias como la mía y que no se cuentan por el qué dirán cuando recoja a mis hijos en el colegio"