El periodista Roberto Leal se ganó el cariño de los espectadores colándose en miles de hogares cada tarde como el reportero más simpático de España Directo. De la calle pasó al plató de televisión, primero con Gloria Sierra, y poco más tarde para presentar Espejo Público cada mañana junto a Susana Griso. Volvió a sus orígenes en 2014, esta vez para presentar España Directo, y para muchos es el gran triunfador de la última edición de Operación Triunfo. Amante del running, carismático como pocos, y profesional de los pies a la cabeza, en las últimas semanas hemos visto a este sevillano lucir un cuerpo esculpido a base de muchas horas de entrenamiento. Estuvo ya en ‘La Noche de COPE’ hace unos meses justo antes de la gala inaugural de OT. Han sido solo unos meses, pero después de lo que ha supuesto esta edición de este concurso musical en toda España su vida ha cambiado para siempre: “Ni nosotros imaginábamos que Operación Triunfo iba a salir tan bien y cuando he querido empezar a disfrutarlo de verdad, ya estábamos por la mitad del programa. El éxito o el fracaso te pasa tan rápido por la cara que no vale lo que has hecho ayer sino lo que empiezas hacer hoy otra vez”. Roberto Leal tiene ahora otro reto por delante, ‘Bailando con las estrellas’, el nuevo programa de TVE que se estrena la semana que viene y donde un total 12 bailarines, entre los que se encuentran Gemma Mengual, Manu Sánchez, Amelia Bono, Rossy de Palma, Merche, o Bustamante, tratarán de conquistar a la audiencia. El jurado estará formado por Joaquín Cortés y las coreógrafas Moira Chapman e Isabel Pérez.