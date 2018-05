La Clínica Nuevo Parque de Madrid tiene desde hace unos días una nueva doctora en su plantilla. Es la doctora Eva Soria y llega con muchas ganas para hacer el MIR, la especialidad. Amante de su trabajo, esta joven especialista tendrá que aprender en este centro médico todo lo que no se aprende en los libros. Evidentemente Eva Soria es el nombre ficticio de la actriz Elena Furiase. Y la Clínica Nuevo Parque de Madrid es el escenario de la serie ‘Centro médico’ que La 1 de Televisión Española emite cada semana por las tardes, de lunes a viernes. También, a esta doctora le acompaña una enfermera con muchísimo arte que, además, es su madre en la vida real, Lolita Flores: “Es muy divertido trabajar con mi madre y no crea ninguna presión, al revés, hay muchas veces que me enfado con ella porque tiene muchas más tablas que yo y sabe improvisar más, y a mí me cuesta mucho. También es muy reconfortante ver por los pasillos a tu madre y saber que a lo mejor está en la habitación de al lado haciendo otras cosas o dos plantas más arriba grabando una secuencia”.