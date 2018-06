El monologuista de la Selección: “No ir a la cárcel es una buena motivación para tributar bien”

Fue fichado para subir la moral de los 23 componentes de la Selección Española antes de partir hace Rusia. Probablemente tenga ahora más trabajo por delante que el mismísimo Fernando Hierro. No, no es psicólogo deportivo, pero de su boca salen palabras que pueden hacer sentir mejor a los nuestros, lo encargados de llevarnos a la gloria. Es el monologuista de la Selección Española de Fútbol, se llama Miguel Lago y fichó por la Selección Española de Fútbol hace unas semanas, no como jugador, aunque es aficionado, sino como monologuista, que es a lo que se dedica con éxito. Maestro del humor negro y de lo políticamente incorrecto, probablemente se enfrente ahora al reto más complicado de su vida, como es hacer reír a los jugadores de la selección. “Lopetegui me pareció una persona tan agradable y capaz, que todo lo que ha pasado en las últimas 48 horas me tiene alucinado. Lo que ha pasado en los últimos días es de lo peor que he vivido como aficionado” asegura en ‘La Noche de COPE’. Miguel considera que para su gremio este encargo es un regalo y valora que la Selección Española de Fútbol se tome tantas molestias para que sus jugadores estén a gusto y disfruten. En tono de humor, Lago repasa la actualidad del Mundial 2018 de Rusia y espera poder estar en semifinales para apoyar al La Roja, siempre y cuando consiga el equipo superar eliminatorias. Además, entre risas, considera que hay que seguir pagando impuestos para que España pueda ir mejor y sobre todo porque “no ir a la cárcel es una buena motivación para tributar bien”, concluye entre risas.