La mejor peluquera del mundo es española

La asturiana María Montes ha sido galardonada con el premio Global Style Master Award, o lo que es lo mismo, con el premio a la mejor peluquera del mundo, según su organizador, Revlon Professional. En este certamen han participado más 4000 estilistas procedentes de 60 países de todo el mundo, y además de trata de una de las citas más esperadas del año. Un jurado internacional, compuesto por prestigiosos nombres del sector de la peluquería y de la moda, la ha elegido como la mejor peluquera de entre las nueve finalistas internacionales. A pesar de este reconocimiento, los inicios de María no han sido fáciles: “Mi madre de hecho no quería que estudiase peluquería, ni el entorno de mi familia porque yo era muy buena estudiante ya que sacaba todo notable y sobresaliente en el colegio, así que me costó lo mío, pero yo tenía claro que me quería dedicar a esto”, asegura esta estilista en ‘La Noche de COPE’. Su colección ganadora está compuesta por tres looks con volumen sobre color blanco hielo que buscan la elegancia y que pasan de un estilo comercial a dos peinados de autor. A sus 30 años, María lleva desde los 17 trabajando junto a Manuel Mon, uno de los peluqueros más respetados de nuestro país. Además, ya fue galardonada como ‘Peluquera Revelación del Año 2015’. The Style Masters International Awards es el certamen en el que profesionales de todo el mundo participan para alzarse como la mejor peluquera internacional. El salón de belleza donde trabaja María Montes se encuentra en Oviedo. Allí las clientas se sienten importantes y todas me muestran su cariño a la que ya es la mejor peluquera del mundo.