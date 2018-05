“Si los cuatro asesinos estuvieran en la cárcel, la lucha sería más llevadera”

Hay crímenes que son imborrables, ya sea por su crueldad o por la labor incansable de los familiares de las víctimas, que se niegan a olvidar y a que olvidemos. El crimen de Sandra Palo fue, según la fiscal que participó en aquel juicio, “una de las muertes más desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrantes que existen”. Se han cumplido 15 años de aquella fatídica noche en la que Sandra fue brutalmente asesinada; este sábado ha habido una concentración en la Puerta del Sol de Madrid para recordarla y exigir una justicia digna.

Sandra Palo fue secuestrada, violada por turnos durante 45 minutos, atropellada y quemada viva por cuatro jóvenes. Los cuatro asesinos de la joven madrileña fueron detenidos y procesados en un mediático juicio: Rafael García, “El Rafita”, que entonces tenía 14 años, cumplió cuatro años en un centro de menores y tres más de libertad vigilada. Ramón Santiago y Juan Ramón Manzano “Ramoncín”, de 16, pasaron ocho años en un centro y cinco de libertad vigilada. Francisco Javier Astorga, “El Malaguita” (el único mayor de edad, de 18 años) fue condenado a 64 años de cárcel. está en prisión y es el único que sigue cumpliendo condena.

“Lo tengo todo muy presente, como si fuera el primer día, pero estoy destrozada porque no pasa ni un día sin que me acuerde de ella y de lo que hicieron con ella, creo que ni los animales se merecen esa muerte”, relata la madre de Sandra Palo en 'La Noche de COPE'. En una entrevista con Adolfo Arjona, María del Mar Bermúdez contaba cómo fue la noche en la que desapareció su hija: “Le dije que viniera pronto porque al día siguiente era la comunión de su hermano; eran las 21.00 y no había llegado, eran las 22.00 y no había llegado... hablé con ella por teléfono y me dijo que venía para casa, pero a las 2.30 me llama llorando y me dice que han perdido el metro; es la última vez que hablé con ella”. “Estuve toda la noche en vela”, contaba la madre de Sandra a Adolfo Arjona en un relato que continúa así: “Aquella mañana empezaron a contar en televisión que habían encontrado un cadáver carbonizado, pero no sabían de qué sexo era”. “Nos fuimos a la iglesia y en la comunión ya estaba yo mal, pero no se me pasó nada de esto por la cabeza, pensé que se habría quedado en casa de una amiga y que no vino a casa por la represalia”. “Llegamos a casa y al rato nos llama la Policía para preguntar si vivía Sandra Palo allí, nos dijeron que fuéramos a la comisaría de Leganés; vi pasar a dos policías de paisano con una bolsa, nos hicieron sentarnos, me enseñaron una prenda y cuando vi el zueco de mi hija sobre la mesa me volví loca”, cuenta María del Mar Bermúdez.

“Nos dieron la noticia de la muerte de mi hija como al que le roban un coche”.

“Hoy sigo preguntándome por qué la mataron con tanta maldad y tanto ensañamiento”, dice la madre de Sandra, que añade: “Con esto no se vive, hemos educado a mis hijos lejos del dolor y la rabia que yo llevo”. “Yo por dentro llevo una sensación que cada día va a peor, pero si los cuatro asesinos estuvieran en la cárcel, quizá la lucha fuera más llevadera”, lamenta María del Mar Bermúdez.