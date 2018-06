Josep Piqué: "Es bueno que nadie se eternice en la política"

Josep Piqué, el que fuera uno de los hombres importantes en la era popular de José María Aznar -ostentó los cargos de ministro de Exteriores, Ciencia e Industria- ha pasado por el programa de 'La Noche' de COPE, con Adolfo Arjona, para hablar del último libro que acaba de publicar: 'El mundo que nos viene'. Una publicación que analiza en profundidad los movimientos geopolíticos que se están produciendo en el mundo, y donde aborda temas como el 'Brexit' o la fuerza futura de potencias como China o Rusia.

Como no podía ser de otra manera, el exministro también se ha referido a los últimos y agitados acontecimientos que están teniendo lugar en la política española. Según Piqué, no cree que España esté pasando por el momento más frágil de su democracia, y se remite al intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 23 de febrero de 1981. "No veo a la democracia española en momentos frágiles", ha señalado el político catalán, aunque afirma que la situación actual en España no es sencilla, y "habrá que esperar a los hechos". También ha hablado de la salida del mundo de la política del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Piqué ha aplaudido los movimientos de Rajoy, pero también ha señalado que "es bueno que nadie se eternice en la política". Por otro lado, ha valorado positivamente la elección de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores: "El recorrido político y europeo de Borrell le avala para ser ministro de Exteriores".

Respecto a su libro, uno de los puntos de actualidad que analiza Piqué es la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una noticia que lamenta, ya que "al Reino Unido le va a ir mal el 'Brexit'", y es una decisión en la que "tienen más que perder que ganar". Señala también que el Gobierno británico está a la defensiva y no está poniendo las cosas fáciles. Otro de los asuntos que trata en 'El mundo que nos viene' es la posición que tienen como potencia mundial países como China o Rusia. Respecto al primero, Piqué no duda de que llegará a ser primera potencia mundial, por encima de Estados Unidos: "China aspira a ser la primera potencia mundial a mediados del siglo XXI". Un país que siempre ha sido próspero y ha tenido mucha fuerza, y que en numerosas ocasiones ha estado a punto de arrebatarle esa hegemonía a Estados Unidos.

Otro de los puntos calientes de la geopolítica actual es la situación que atraviesa Corea del Norte. El exministro ha señalado que el dictador norcoreano, Kim Jong-un, "ni era tan malo antes, ni tan bueno ahora". Y es que ha asegurado que el líder de Corea del Norte busca su propia superviviencia, además de pensar que "es posible una reunificación de las dos Coreas".