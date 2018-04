Jesús Vázquez: “El pasado siempre vuelve para ajustar cuentas”

Jesús Vázquez es uno de los presentadores televisivos con más talento de este país. Ha dirigido programas musicales durante los últimos 15 años. Una de las primeras veces que le vimos en un escenario fue junto a Penélope Cruz, y aunque pasen los años siempre está en forma. Acostumbrado a los grandes formatos televisivos, con Factor X completa un auténtico póker de ases de este tipo de programas donde, además, se reencuentra con Risto Mejide, después del desencuentro que tuvieron en 2009 durante Operación Triunfo: “Cuando me dijeron mis jefes que íbamos a hacer Factor X y que yo iba ser el presentador, y a continuación me dijeron que en el jurado iba a estar Risto, pensé que el pasado siempre vuelve para ajustar cuentas y que había que vivirlo como una oportunidad de arreglar las cosas feas y no dejarlas coleando para siempre. Así que cambié el chip y afortunadamente me encontré con un Risto Mejide dialogante, dispuesto a pedir perdón y dispuesto a perdonar lo que yo le hiciera a él, y la verdad que al final todo fue mucho más fácil de lo que pensaba”. Con una sonrisa cercana, una empatía con los concursantes a prueba de bombas y un respeto por el medio incuestionable, Jesús Vázquez suma un nuevo ‘talent show’ a su larga lista de programas. Han pasado ya algunas décadas desde que le conocimos en La quinta marcha; le hemos visto romper las audiencias en televisión en Gente con chispa, tras pasar uno de los momentos más complicados de su vida, y hemos crecido junto a él disfrutando de Operación Triunfo, Supervivientes y La Voz.