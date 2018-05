Nieves Álvarez comenzó su carrera como modelo en el año 1992 tras quedar finalista en el concurso Elite Look of the Year. Tras este concurso, su imagen crecería a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose en una de las modelos españolas más reconocidas. Sabe lo que es desfilar para Yves Saint Laurent, Christian Dior, Hermés o Armani. Con un metro y setenta y nueve centímetros de altura, es la dueña de un cuerpo, para muchos, perfecto. Sus ojos azules contrastan con su pelo oscuro. Además, puede presumir de tener los labios más sensuales de las pasarelas de todo el mundo. ​Tres décadas en lo más alto de una profesión tan exigente como es la moda no son producto de la casualidad. “Jamás pensé que llegaría tan alto en el mundo de la moda. Estoy aquí porque nunca he perdido la pasión por mi profesión, siempre he mantenido los pies en la tierra y todavía siento esos nervios cuando me pongo delante de una cámara o en una pasarela, y eso quiere decir que todavía lo que hago me apasiona" asegura esta top model en ‘La Noche de COPE’. Cuando acaba de cumplir 44 años, Nieves Álvarez mantiene una imagen muy cuidada y sigue siendo uno de los rostros más bellos que ha dado la moda española, aunque confiesa que nunca se ha visto guapa ni le gusta mirarse en los espejos. Ha sabido compaginar en los últimos años la pasarela con su carrera como diseñadora de moda infantil. Domina como pocas la pequeña pantalla y su trabajo más importante es el que lleva cada día con orgullo y pasión, cuidar a sus tres pequeños.