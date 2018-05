Despertar en Milán, almorzar en Londres y despedir el día en Sídney. A muchos les podría parecer una locura, a Rocío Crusset, sin embargo, un sueño que además está cumpliendo paso a paso. “Sí que es verdad que hay que tener mucha autoestima en esta profesión. Hay que tener en cuenta que en muchos trabajos te escogen por algo específico, por lo tanto no hay que hundirse en los defectos que muchísima gente también te sacan. Hay que mantenerse con la autoestima arriba para que eso no te afecte”, asegura esta modelo en 'La Noche de COPE'. Rocío Crusset es una joven modelo sevillana hija de la periodista Mariló Montero y del locutor Carlos Herrera. De hecho, el segundo apellido de él, Crusset, es el que ha elegido ella para su carrera y así desvincularse de sus padres y volar en solitario en el mundo de la moda, donde se está haciendo un importante hueco tanto en las pasarelas nacionales como en las internacionales, con tan solo 23 años. Como muchas estrellas, Rocío fue descubierta en la calle, concretamente en el festival de música Rock in Rio. Desde aquel día lo tuvo claro, y en solo cuatro años ya ha sido la imagen de Brownie, Ángel Schlesser, Ágatha Ruiz de la Prada, Springfield o Tezenis. Esta joven modelo, además, continúa formándose y estudiando entre pasarela y pasarela.