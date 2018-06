Fabiola Osborne: “Nunca me planteé fingir que todo estaba bien con mi hijo Kike”

Él tenía tres hijas mayores, una incluso ya le había hecho abuelo, pero tenía la ilusión de un padre primerizo. Ella sí se iba a estrenar como madre. Todo se precipitó el 31 de enero de 2007: el hijo de la pareja nacía de forma prematura en el Hospital La Paz de Madrid. Norberto Enrique, Kike, llegó al mundo en la semana 29 de gestación. Nacía con un kilo y medio de peso y una infección provocada por la listeria. Tuvo que permanecer casi dos meses en la UCI, con ventilación mecánica. Kike sufre parálisis cerebral y, aunque los médicos fueron realmente pesimistas, su evolución ha puesto en evidencia que querer es poder. Y buena culpa de ello la tienen sus padres: Bertín Osborne y Fabiola Martínez.

Hoy Kike tiene once años y no hay día que pase sin hacer sus ejercicios. En casa, todos están volcados con él, especialmente sus padres y más aún su madre, que es vicepresidenta de la Fundación Bertín Osborne, de orientación y apoyo para familias de niños con lesión cerebral o parálisis cerebral. “Cuando te dan la noticia y estás en shock, muchos nos preguntan a qué médicos conocemos, qué terapias conocemos... todo el mundo busca esa solución milagrosa”, explica Fabiola. “Nosotros les explicamos que esto es un proceso que conlleva tiempo para que todos esos profesionales que pueden trabajar con ese niño puedan sacar su máximo potencial, y paralelamente trabajamos con los padres: la asimilación de la noticia, cómo te enfrentas a ello, cómo te va a cambiar la vida... les vamos haciendo de hermanos mayores porque nosotros hemos vivido esa experiencia”.

Fabiola Martínez le contaba a Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE' cómo fueron los “No era fácil, pasé un tiempo pensando por qué... ya que como madre te sientes muy responsable de cualquier cosa que le pase a tu bebé, pero hubo un punto en el que pensé que no se trataba de mí, ese no es el camino. Entonces desvié el foco hacia mi hijo”. “El primer médico que habló con nosotros (con el que todavía tengo muy buena relación) buscó la mejor manera de explicarnos lo que pasaba”, a lo que la esposa de Bertín Osborne añade: “Kike era nuestro hijo y todo el mundo supo lo que nos pasó, por lo que nunca me planteé fingir que todo estaba bien, en lo que Bertín estaba completamente de acuerdo”. “La vida es así, es lo que nos ha tocado y no se podía hacer de otra manera”, sentencia.