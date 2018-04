Eduardo Inda, director de 'Ok Diario': "Las personas que nos pasan el vídeo no tienen nada que ver con la política"

Eduardo Inda, el director de Ok Diario, periódico digital que ha publicado el vídeo donde se ve a Cristina Cifuentes retenida por un vigilante de seguridad por haber robado, supuestamente, dos botes de crema -y que ha acabado con su dimisión-, ha estado en 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona para explicar cómo ha sido el proceso de publicación de la noticia.

El periodista ha asegurado que "nos enteramos de que ese vídeo existía hará cosa de dos meses". Desde entonces, en su medio de comunicación han localizado e insistido a la persona que poseía el documento para que les facilitara la copia, "una tarea árdua", según Inda, porque esa persona "tenía un miedo atroz a soltar el vídeo". "Nos ha ayudado bastante la persona que convive con esta fuente", ha admitido el director del digital. Además, ha negado haber pagado cantidad alguna de dinero por las imágenes.

Sobre su fuente, Inda ha negado que pertenezca a ningún partido político. "Nos lo pasa porque está harto de la suciedad en que se ha convertido la vida pública en la Comunidad de Madrid", ha subrayado. "Esta persona y su pareja no tienen nada que ver con la vida política", ha insistido.

Llamada a Cifuentes previa a la publicación

Asimismo, Inda ha afirmado que un periodista de su equipo llamó en la madrugada de este miércoles a la ya ex presidenta madrileña para contarle "lo que teníamos, lo ha reconocido, que fue el mayor error de su vida y nos ha pedido que no lo publicásemos. No hemos podido atender ese requerimiento".

Preguntado por si conoce al director de la empresa de seguridad que operaba en ese supermercado en el momento de los hechos, Francisco Javier García, alguien próximo al Partido Popular y a Alberto Ruiz-Gallardón, Inda ha dicho que "no le conozco de nada, no sé quién es, como si me preguntas por Perico el de los Palotes".

El director de Ok Diario ha sostenido que "en cualquier país occidental a un representante público de alto cargo le pillan robando en un establecimiento y es su tumba política en el 100% de los casos".