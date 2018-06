Del Bosque: “España es hasta ahora la Selección que mejor ha jugado”

Vicente del Bosque, el hombre que ha estado detrás de los grandes triunfos de la Selección Española de Fútbol, es además un hombre comprometido. Y precisamente eso es lo que le acaba de reconocer la Fundación Mapfre, que le ha galardonado con el 'Premio a toda una Vida Profesional'. Un reconocimiento a su trayectoria (marcada por valores como la humildad y la generosidad), y mucho más que eso: es un galardón para reconocer el “lado humano y solidario” de Del Bosque, que ha proporcionado apoyo y visibilidad a los colectivos que precisan de mayor atención. Ahora, sin ir más lejos, está volcado en el apoyo a diferentes ONG y a sus campamentos de verano para niños.

Sobre la humildad que siempre ha transmitido, Del Bosque afirma en una entrevista en 'La Noche de COPE': “Todos somos un poco esclavos de nuestros principios; yo era un chaval de Salamanca que llegó a Madrid muy joven y tuve una educación en mi casa y en el Real Madrid que creo que influyó mucho en mi carácter”.

“No podemos estar de espaldas a la realidad, estamos obligados y cualquiera con una mínima sensibilidad cumple con ese compromiso social también”.

Sobre el fichaje de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid y el anuncio por parte del club días antes del inicio del Mundial de Rusiam, Del Bosque cree que se haría “con la intención de hacer las cosas de la mejor manera”.

En una entrevista con Adolfo Arjona en 'La Noche de COPE', Vicente del Bosque asegura que el presidente del Gobierno no le propuso ocupar la Secretaría de Estado del Deporte: “Tuve una conversación con Pedro Sánchez y alguien, que no he sido yo, lo enlazó y pensó que yo podía ser la persona que ocupara esa Secretaría de Estado”.

Sobre el papel de España en el Mundial, el ex seleccionador considera que ha sido “hasta ahora la Selección que mejor ha jugado”. Sobre el cambio de entrenador a unas horas del debut, Vicente del Bosque dice: “Son jugadores de fútbol, saben que tienen que representar a un país y que no puede haber ni un mínimo freno a lo bueno que son; ahora tienen que culminar toda la obra que han hecho en estos dos años y ahí vamos aventajados a otras selecciones porque no se trata de ser muy buenos individualmente, sino ser un equipo”. “Notamos todos que España está jugando muy bien, que presionamos, estamos rápidos en la circulación del balón, llegamos a gol... tenemos todas las posibilidades para optar a ser campeones del mundo”, valora Del Bosque.