Cuando pesas 307 kilos y los médicos te dicen que no pasarás de los 40 años

Juan Manuel, gaditano, es treintañero, pero no podía hacer lo que hacen los chicos de su edad: ir al cine, jugar al fútbol, salir a dar un paseo... Y no porque no quisiera, sino porque simplemente no podía. Se lo impedían sus 307 kilos de peso (llegó a ser la persona más obesa del país). Pero eso ya es pasado. En 2016 Juan Manuel Heredia se sometió a una operación (un bypass gástrico) que le llevó a perder casi 200 kilos. Pero ese era solo el principio del proceso para tener una vida normal. Hace unas semanas volvió a pasar por quirófano para quitarse 20 kilos de grasa y piel sobrante en el abdomen. En un par de meses hará lo propio con lo que aún le sobra en los brazos y los muslos. Es la fase final del proceso, pero a Juan Manuel ya le ha cambiado la vida... para mejor.

“Ahora me encuentro de maravilla, estoy empezando a vivir la vida”, le contaba Juan Manuel Heredia a Adolfo Arjona en una entrevista en 'La Noche de COPE'. “Al ritmo que llevaba, estaba a punto de que me ocurriera algo como un infarto”, relataba este joven, que desde niño fue “un chico obeso”... “era incontrolable, comía muchísimo”. Hay miles de cosas que hago ahora y que antes no hacía, por ejemplo ahora puedo andar sin límite, puedo correr, puedo jugar al fútbol, ir al parque de atracciones... una vida normal”, según el propio Juan Manuel Heredia, que hoy pesa 97 kilos y espera bajar a los 80-85 kilos.

Carlos Ballesta es el doctor que lideró el equipo que operó a este joven algecireño: “Tenía una diabetes incipiente, insuficiencia respiratoria que le impedía subir uno o dos piso, o andar 50 metros continuados (algo que puede hacer una persona de 80 años), tenía dolores articulares muy importantes; no hubiera llegado a los 40 años con toda seguridad”.