“Cuando me nominaron al Grammy Latino nunca dijeron mi nombre en mi país”

Beatriz Luengo se define como mediterránea y gatuna amiga del karma. Asegura que su pasión es color chocolate con especias del Caribe. Han pasado ya casi siete años desde su último disco y ahora está a punto de publicar el que será su cuarto álbum. 16 canciones que ha ido cocinando a fuego lento en los últimos cinco años, y donde encontramos colaboraciones de artistas como Alejandro Sanz o Mala Rodríguez. El nombre de este nuevo trabajo es ‘Cuerpo y alma’. “Para mí este disco ha sido un ejercicio muy interesante. Este trabajo es una mezcla de mi persona”, asegura esta artista en ‘La Noche de COPE’. Tras triunfar en Francia, Italia y Latinoamérica ahora espera sacarse una espina clavada en el país donde comenzó su carrera: “Cuando me nominaron al Grammy Latino nunca me nombraron en mi país, ni siquiera de pasada y por eso he tenido siempre mucha tristeza porque yo defiendo mi país con uñas y dientes”. Compatriotas como Alejandro Sanz y Mala Rodríguez, y colegas del otro lado del charco como Carlos Rivera, Cristian Castro o los Orishas colaboran en ‘Cuerpo y alma’. En las últimas semanas el single Caprichosa, donde canta junto a Mala Rodríguez, se ha convertido en todo un fenómeno viral. Beatriz Luengo ha compuesto para Thalía, Jennifer López, Chayanne y Ricky Martin, con el que obtuvo un Grammy Latino por su disco ‘A quien quiera escuchar'.