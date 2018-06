“Cuando te miras al espejo debes ver lo que eres realmente”

Tu imagen, la imagen que proyectas puede ser tu mejor herramienta de comunicación. A veces puede que esa imagen no se corresponda con tu realidad, y eso puede llegar a afectarte. Por ese motivo la experta en imagen y comunicación, Andrea Vilallonga, nos propone en un método para que los demás puedan ver, escuchar y entender cómo somos en realidad. Este método se llama ‘Mírate’ y lo que pretende es que cada persona que lo lleve a cabo se sienta bien consigo misma para poder proyectar al exterior una imagen de éxito que le permita triunfar en su vida personal y profesional. Su autora lo ha recogido todo en un libro, bajo el mismo nombre, #Mírate, de Ediciones Aguilar. “Una cosa es tener un referente y otra querer ser otra persona. Podemos inspirarnos en los demás, pero no podemos estar pendientes de lo que hacen los demás para poder definir tu propio camino. No debes tener solo un referente, sino varios que te ayuden a definir quién eres, porque de lo contrario estarías imitando simplemente a otra persona y no llegarías nunca a su nivel. Cuando te miras al espejo debes ver realmente lo que eres, aunque muchas veces nos miramos y no acabamos de entender muy bien si eso representa lo que somos”, asegura Vilallonga en los micrófonos de ‘La Noche de COPE’. El método ‘Mírate’ consiste en aceptar cómo te ves, mejorar la comunicación con los demás, aclarar el objetivo de imagen que realmente quieres transmitir y revelar qué te hace único para decidir sacar lo mejor de ti mismo. En general, a través de este método lo que trata esta experta es de transformar la perspectiva que tienes sobre tu imagen. Recientemente a Andrea Vilallonga la hemos podido ver en la última edición de Operación Triunfo trabajando como profesora de protocolo.