Cómo ahorrar durante las vacaciones de verano

Mientras algunos estamos aún trabajando, otros disfrutan ya de sus vacaciones. Un periodo en el que los gastos se suelen disparar. ¿Te has planteado si es posible controlar el gasto en el periodo estival? Dicen los expertos consultados por este programa que sí es posible, así que presta atención a ver si consigues ahorrar en vacaciones.

Por ejemplo, si viajas al extranjero este verano, es muy probable que te hayas planteado la opción de usar tu móvil como GPS para moverte, o la posibilidad de llamar a casa para decir que el viaje ha ido bien. Pero ¿sabes cuánto cuesta realmente usar estos servicios? ¿Es la misma tarifa si viajas a Croacia que si viajas a Nueva York? "Si estamos dentro de la UE, ya no existe el roaming. Pero si viajo al Caribe o me voy a EE.UU., la cosa cambia. Cada compañía cobra lo que quiera y las tarifas suelen ser caras. Si vamos a usar mucho el teléfono, lo más económico es cuando lleguemos a destino, comprar una tarjeta de una compañía local y usarla con tranquilidad sabiendo que no nos van a dar ningún palo", explica la redactora jefa de Kelisto.es, Estefanía González.

Si sigues estos consejos evitarás sorpresas cuando te llegue la factura del teléfono. Pero nos surgen más dudas… ¿En el extranjero es mejor usar la tarjeta de crédito o la de débito? "Lo más barato en cuanto a comisiones sea la de débito aunque la de crédito la llevemos para una emergencia o si nos la piden para, por ejemplo, alquilar un coche. Eso sí, siempre va a ser más barato vaya donde vaya pagar con tarjeta que sacar dinero del cajero. Si estamos en la UE y pagamos con tarjeta, no nos cobrarán nada. Y si estoy fuera, sólo me cobrarán una comisión del 3 o 4 por ciento por cambio de divisas".

¿Y si no me queda más remedio que sacar de cajero de un cajero durante mis vacaciones en el extranjero? En ese caso debes saber te cobrarán una comisión por sacar dinero y otra por el cambio de divisas si estás en un país que no usa el euro.

Los expertos de kelisto.es insisten: lo más económico cuando viajamos fuera de la Unión Europea es tirar de tarjeta de débito. Y solo llevar algo de dinero en cash. ¿Y dónde cambiamos las monedas? "Nunca en el aeropuerto o cuando lleguemos a destino. Lo más económico es el banco o casas de cambio que funcionan por internet", señala Estefanía.

¿Y qué hacemos con el dinero que hemos cambiado y no hemos gastado en nuestras vacaciones? La recomendación es que si te han sobrado unas pocas monedas las guardes por si vuelves a ese destino o de recuerdo, y si te ha sobrado mucho dinero es que algo has hecho mal significará que no has seguido estas recomendaciones porque lo mejor es tirar de tarjeta de débito y no de monedas