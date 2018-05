Aitana Sánchez-Gijón: “Hay una cultura de la violación”

'El dolor no prescribe'. Es el lema con el que la asociación Veritas ha puesto en marcha una recogida de firmas a través de la plataforma www.change.org. Se trata de la asociación que agrupa a las 32 víctimas de abusos por parte del psiquiatra sevillano Javier Criado. En 2015, una de ellas decidió hacer público su caso en redes sociales y, a partir de ahí, otras mujeres denunciaron haber sido víctimas también de este doctor. El caso llegó a los tribunales, pero la acusación se topó con la prescripción: los delitos de abuso sexual prescribe a los cinco años y el de agresión sexual, a los diez, por lo que muchos presuntos abusadores ni siquiera llegan a ser juzgados. Ahora la asociación Veritas está recabando apoyos a su causa: quieren que se reforme el Código Penal para que este tipo de delitos no prescriban.

Concha Ruiz es la presidenta de Veritas y una de las víctimas de los abusos del psiquiatra Javier Criado, y contaba en 'La Noche de COPE' lo siguiente: “Mi experiencia en la consulta fue muy desagradable porque entré con un problema de ansiedad grande, provocado tras el atentado de ETA en Sevilla en el que murieron Alberto Jiménez Becerril y su mujer. Mi esposo por aquel entonces era político del PP, estábamos como en una lista... y después de meses de mucha tensión, pasé por unos meses de estrés que terminaron con el atentado y por eso fui a la consulta”. “Iba con una inestabilidad emocional muy grande”, añade Concha. “No tenía la firmeza de poder reaccionar y creía en una terapia, en la que él fue manejándome con la ayuda de los fármacos y con los resortes de una persona que conoce el funcionamiento de la mente”, explica en una entrevista en 'La Noche de COPE' y asegura que hasta que “pasaron unos meses, no fui consciente de que había sido víctima de abusos en esa consulta”. “Pensé que yo había sido la causante de todo aquello, es una situación muy complicada y tardé dos años en entender lo que allí me había pasado, gracias a la terapia de una psicóloga clínica”, según la presidenta de Veritas.

Esta campaña de Veritas cuenta con el apoyo de la actriz Aitana Sánchez-Gijón: “Acepté colaborar con Veritas porque me plantearon que les vendría muy bien el apoyo de alguien que tiene una cara pública”. En una entrevista en 'La Noche de COPE', Aitana Sánchez-Gijón cuenta a Adolfo Arjona que hace años ella sufrió “como el 90 por ciento de las mujeres que conozco, molestias de carácter sexual: de niña me intentaron meter mano en el cine, por los parques me he cruzado con varios exhibicionistas, en una cita de supuesto trabajo con un señor que venía de fuera, me citaron en una habitación de hotel y se empezó a insinuar y me fui... no me ha pasado nada grave, pero cuando camino sola por la noche, tengo miedo si me cruzo con uno o varios hombres, es una situación de permanente peligro”. “La violencia sexual es una lacra social, hay una cultura de la violación en este país y en todos”, sentencia la actriz.