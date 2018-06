Afantasía: así viven las personas que no pueden imaginar

Imagina una playa de arena fina y blanco con el mar azul turquesa de fondo. Estás tumbado en una hamaca blanca y mullida bajo la sombra de una palmera alta y frondosa. Junto a la hamaca, una mesa. En la mesa, un zumo natural de fresa y naranja. En el zumo, dos pajitas de color morado. Esta imagen evocadora te habrá sumergido de lleno en unas vacaciones ideales. Lo habrá hecho si no sufres afantasía, un trastorno que sufre entre el 2 y el 5% de la población y que consiste en la imposibilidad de construir una imagen en la cabeza. La primera vez que se hizo referencia a la afantasía fue en 1880, pero no hay muchos análisis sobre ello.

Este martes en 'La Noche', con Adolfo Arjona, una de las personas que tiene dificultad evocar memorias o visualizar imágenes mentales nos ha contado cómo es su vida. "Yo no he podido recrear en mi mente esa imagen idílica que has descrito al principio", ha admitido Fergus Reig a Arjona al principio de la entrevista. "Yo puedo pensar en esas palabras, pero no puedo imaginarlas visualmente. No puedo recrear ni el olor de la playa, ni el ruido de las olas...", ha asegurado.

Fergus se dio cuenta de que tenía afantasía cuando leyó precisamente un artículo sobre este trastorno. "Fue como un shock. Nunca había pensado que los demás podían imaginar. Fue entonces cuando descubrí que yo veía la vida de una manera diferente", ha razonado. Fergus puede recordar sus últimas vacaciones, pero tiene problemas para recordar justo el sitio en el que he estado. Por las noches, es incapaz de contar ovejas. Ni siquiera, puede describir a la perfección el rostro de su mujer.

A nuestro protagonista le han contado que la afantasía puede ser hereditaria, aunque de momento él no lo ha podido comprobar. "Mis abuelos y mis padres ya fallecieron y yo no tengo hijos de momento. La afantasía siempre se ha asociado a traumas o enfermedades. Hay muy poco conocimiento al respecto". Además, Fergus no puede compartir sus experiencias con otras personas que están en su misma situación: "Hasta ahora, nunca he encontrado a alguien que tenga, como yo, dificultad absoluta para imaginar"