Taburete: "Si fuésemos dos chavales de Vallecas nadie hablaría de pop pijo"

Recién llegados de su gira por Sudamérica, Antón y Guillermo, Taburete, han visitado el estudio de COPE para hablar con Rosa Rosado en 'La Noche'. Y lo primero que hacen es preguntarse en voz alta "¿qué hemos hecho exactamente?" para pasar de ser un grupo que, cuando nació en 2014, tocaba en locales, a, ahora, llenar el Palacio de los Deportes de Madrid. O, sin ir más atrás en el tiempo, girar por Perú, México, Argentina y Chile.

"Las canciones han gustado muchísimo. En una industria que todo mira al reggaetón, que un grupo de pop de toda la vida triunfe es difícil, pero nos ha pasado". Así lo cuenta Guillermo, voz y alma del grupo. Su compañero Antón habla de las redes sociales, que tanto bien han hecho a Taburete: "Tampoco es que seamos un grupo con muchísimos seguidores. Nos ha funcionado muy bien que la gente nos consumiera en Spotify". Y también, ser buenos en directo. En la gira anterior, "de las 60 fechas vendimos todo en casi todos sitios, menos en 2".

Esta banda está en boca de mucha gente, para bien y para mal. ¿La razón? Todo el mundo lo sabe: Guillermo es hijo de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, condenado precisamente esta semana en la sentencia del caso Gürtel. Ellos se toman las críticas con tanto humor como demuestran en su página web, donde han abierto un "rincón del hater". Y no se cortan en responder a las críticas: ni pop pijo ("eso no existe", dice Guillermo), ni ser "hijo de": "Si fuésemos dos chavales de Vallecas sacando las mismas canciones que hemos sacado nadie diría pop pijo, pero ese ‘haterismo’ no es por la música.

El triunfo de esta banda es entender que la industria ha cambiado, que ya no se compran discos. Por eso se autoeditan. "Tú decides dónde quieres tocar, con quién colaborar. Es decirlo y hacerlo", dice Guillermo.

En septiembre verá la luz su tercer disco, Madame Ayahuasca, en referencia a la bebida natural amazónica catártica que ambos reconocen haber probado: "Es un viaje introspectivo dentro de la persona, pero no una droga", aclaran. Y así es su próximo trabajo: "Es un viaje por la galaxia, y cada canción es un planeta", cuenta Antón.

Como adelanto, ya han publicado el sencillo Belerofón, y hasta septiembre, sus seguidores podrán verlos en varios festivales como el Sonorama (Aranda de Duero), el Arenal Sound (Burriana) o el Starlite (Marbella).